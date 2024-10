Inkscape 1.4 arriva con galleria filtri e griglie modulari

Nelle scorse ore è stato rilasciato Inkscape 1.4. La nuova versione di questo editor SVG open source introduce una nuova finestra di dialogo Galleria filtri per semplificare la ricerca del filtro migliore. Vi sono poi nuovi pulsanti di selezione griglia per semplificare l'identificazione della griglia di tua scelta e nuove griglie modulari per pianificare layout e creare icone. Questa versione introduce anche un'anteprima unificata del browser dei font per sfogliare rapidamente la propria raccolta di font. Inoltre, aggiunge il supporto per i link interni nei file PDF esportati, aggiunge il supporto per la personalizzazione dello stile e della forma di base di tutte le maniglie, aggiunge il supporto per i file Affinity Designer aperti e implementa più di 500 nuove icone nel tema Dash.

Inkscape 1.4: le altre novità del nuovo aggiornamento

Oltre a ciò, Inkscape 1.4 aggiorna lo strumento Shape Builder per gestire modifiche rapide su immagini raster (pixel) all'interno di Inkscape. Inoltre, aggiorna la finestra di dialogo Swatches per includere un nuovo menu a discesa con anteprime delle palette di colori. Migliora poi la gestione dei file palette e migliora l'editor di font SVG per semplificare l'ordinamento dei glifi e la rimozione delle coppie. L’aggiornamento unifica inoltre le finestre di dialogo Objective Attributes e Object Properties in una per semplificare la modifica delle diverse proprietà degli oggetti, aggiunge opzioni aggiuntive in Ruler e Taper Stroke LPE. Inoltre, migliora il comportamento di eliminazione dei nodi, aggiunge nuovi modelli per la piegatura di opuscoli e aggiunge il supporto di anteprima nello strumento Spray.

Infine, Inkscape 1.4 introduce anche molte nuove opzioni della riga di comando, più formati di palette di colori supportati, traduzioni aggiornate e correzioni di bug. Per vedere tutte le novità è possibile consultare la pagina dell’annuncio sul sito ufficiale. È possibile scaricare Inkscape 1.4 subito come formato binario universale AppImage che può essere eseguire praticamente su qualsiasi distribuzione GNU/Linux.