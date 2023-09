Come modificare i PDF senza Adobe? C'è il software all-in-one Soda PDF

Per alcune professioni, gestire documenti PDF rappresenta una parte fondamentale della quotidianità. Ma sai che esiste un modo per semplificare radicalmente il tuo rapporto con i PDF e risparmiare allo stesso tempo? Parliamo di Soda PDF, un interessante software che, grazie all'offerta esclusiva del 62% di sconto, rappresenta l'opportunità che aspettavi per portare la tua produttività e la gestione dei documenti digitali a un livello superiore.

Le caratteristiche principali di Soda PDF

Tra le caratteristiche principali di Soda PDF, è importante notare la sua interfaccia intuitiva che rende l'uso del software un gioco da ragazzi. Che tu sia un professionista o un utente comune, troverai Soda PDF il tuo partner ideale. Non solo funzionalità base, ma anche vantaggi unici. Il software ti permette di combinare o dividere i tuoi documenti PDF, apportare modifiche, aggiungere o rimuovere pagine e convertire in vari formati.

Inoltre, potrai aggiungere commenti e garantire la sicurezza dei tuoi documenti con password crittografate. Con Soda PDF, puoi creare moduli interattivi con campi editabili, ideali per personalizzare documenti per le tue esigenze personali o professionali. Un'altra "chicca" è la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) che ti permette di modificare il testo all'interno di documenti e immagini scansionate. Infine, tra le funzioni offerte dal programma, c'è la possibilità di apporre firme elettroniche sui PDF e gestire le firme in tempo reale.

L'offerta eccezionale del 62% di sconto su Soda PDF ti offre accesso alle sue funzionalità premium a soli 49 euro anziché 130 euro. A questo prezzo si tratta di un'ottima opportunità di investimento per la tua produttività e gestione impeccabile dei tuoi documenti digitali. Sfrutta questa promozione per trasformare il modo in cui lavori con i PDF e metti nel giusto ordine i tuoi documenti digitali.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.