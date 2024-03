Iniziare a investire in più di 200 criptovalute e guadagnare premi con Coinbase

I record degli ETF prima, l'avvicinarsi dell'halving, quotazioni mai raggiunte prima: è un momento d'oro per Bitcoin, e più in generale per il settore delle criptovalute, per questo motivo in tanti stanno pensando di iniziare a investire in questo mercato. La cosa più importante? Affidarsi a un broker sicuro.

In Italia una delle migliori piattaforme con cui fare trading di criptovalute è Coinbase, tra gli exchange di criptovalute più famosi e importanti a livello globale, fondato nel 2012 da Brian Armstrong e Fred Ehrsam. Sono diversi i vantaggi nello scegliere Coinbase: te li spieghiamo qui di seguito.

Perché scegliere Coinbase per iniziare a investire in criptovalute

Ecco i vantaggi di registrare un account gratuito su Coinbase per fare trading di criptovalute:

ricarica senza commissioni : è possibile ricaricare il proprio conto Coinbase direttamente trasferendo fondi dalla propria banca in modo istantaneo e gratuito (circuito SEPA);

: è possibile ricaricare il proprio conto Coinbase direttamente trasferendo fondi dalla propria banca in modo istantaneo e gratuito (circuito SEPA); rendimenti sulle criptovalute : si guadagnano dei premi detenendo nel proprio conto USDC, la stablecoin il cui valore è ancorato al dollaro (lanciata nel 2018 da Coinbase);

: si guadagnano dei premi detenendo nel proprio conto USDC, la stablecoin il cui valore è ancorato al dollaro (lanciata nel 2018 da Coinbase); oltre 200 asset : ampia disponibilità di asset da scambiare, con più di 200 criptovalute presenti, da Bitcoin ad Ethereum;

: ampia disponibilità di asset da scambiare, con più di 200 criptovalute presenti, da Bitcoin ad Ethereum; sicurezza : gli asset dei clienti sono al sicuro in ogni momento, in più c'è la possibilità di aderire a uno dei programmi di gestione del rischio migliori sul mercato;

: gli asset dei clienti sono al sicuro in ogni momento, in più c'è la possibilità di aderire a uno dei programmi di gestione del rischio migliori sul mercato; trasparenza: dal 2021 Coinbase è quotata in borsa, divenendo il più grande exchange di criptovalute a compiere questo passo, a tutto vantaggio della trasparenza finanziaria.

Se decidi di affidarti a Coinbase, puoi effettuare gratis un deposito in euro sul tuo conto e iniziare da subito a operare nel mercato delle criptovalute. La registrazione di un nuovo account è gratuita.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



