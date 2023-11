ING ti premia con un buono Amazon da 100€: scopri come ottenerlo

Se apri Conto Corrente Arancio di ING entro il 13 novembre 2023 e richiedi la Carta di Debito MasterCard, potrai ricevere un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro. La Carta di Debito ING ti permetterà di gestire facilmente le tue finanze con sicurezza e avrai anche un ulteriore vantaggio.

La comodità della carta flessibile e del conto a canone zero

Aprire Conto Corrente Arancio con ING è un processo estremamente semplice e conveniente. Puoi farlo completamente online, anche utilizzando il tuo SPID, il che significa che non dovrai affrontare code in banca o perdere tempo prezioso.

Una volta aperto, avrai accesso a una serie di servizi pratici, come l’accredito dello stipendio e della pensione, l'addebito diretto delle bollette, i bonifici bancari, i prelievi di contante e il pagamento online di varie spese, inclusi i tributi amministrativi e le tasse automobilistiche. Inoltre, potrai richiedere un limite di credito e assegni online.

Per semplificare ulteriormente la gestione delle tue finanze, potrai utilizzare l'app ING, che ti consente di avere il controllo completo delle tue finanze sempre a portata di mano.

La sicurezza dei clienti è una priorità per ING. La Carta di Debito MasterCard consente di autorizzare le operazioni con un solo clic e ottenere notifiche real-time a ogni transazione eseguita.

ING fornisce flessibilità e opzioni di scelta con il suo Conto Corrente Arancio: il piano gratuito, con operazioni online gratuite ma con una commissione di 0,95 euro per i prelievi, e il Modulo Zero Vincoli a canone gratuito per 12 mesi e diversi vantaggi aggiuntivi.

Durante la procedura di registrazione, potrai autenticarti rapidamente con il tuo SPID, senza dover aspettare o contattare un operatore.

Tieni presente che l'offerta promozionale scadrà il 13 novembre 2023: per beneficiarne, iscriviti, ottieni la tua carta e effettua una spesa di almeno 500 euro entro il 31 gennaio per ottenere Buono Amazon da 100 euro.

