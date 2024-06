Incogni: tool all’avanguardia per eliminare le tracce dal web

È arrivata l'ennesima telefonata da un numero sconosciuto o un messaggio spam che tenta di farti cliccare su un link poco sicuro? La colpa è tua, perché hai sicuramente accettato i termini d'uso di qualche sito web o servizio online. I tuoi dati personali adesso si muovono indisturbati nella rete, mentre tu sei diventato il bersaglio preferito dei call center. Un modo per rimediare c’è: usare un tool all’avanguardia come Incogni.

Una volta che i tuoi dati personali finiscono online, eliminarli è una battaglia abbastanza ardua. Incogni, sviluppato da Surfshark, il colosso della VPN, provvederà a farlo in modo efficace.

Incogni: tool all’avanguardia per la tua privacy

Per iniziare a utilizzare Incogni, è necessario sottoscrivere l’abbonamento al servizio, che adesso costa il 50% in meno. Dopo esserti iscritto, devi fornire i dati personali che desideri vengano rimossi dalla rete. Contatterà automaticamente i numerosissimi data broker presenti nel suo database, richiedendo la cancellazione delle informazioni che hai fornito.

Incogni svolgerà verifiche periodiche per assicurarsi che i tuoi dati non ritornino nuovamente nelle grinfie di questi broker. Se uno o più dovesse rifiutare la richiesta di cancellazione, Incogni si rivolgerà alle agenzie di protezione della privacy dei consumatori, facendo di tutto per raggiungere il suo scopo.

Tutta questa opera di pulizia della tua identità digitale viene offerta ad un prezzo decisamente basso: 5,99 euro al mese per un anno. A completare il pacchetto, c'è la garanzia di rimborso di 30 giorni: se non sei soddisfatto, recuperi i tuoi soldi.

Vuoi continuare a essere il bersaglio preferito di call center e spammer? Oppure preferisci un mondo dove la tua privacy è presidiata da un tool all’avanguardia come Incogni? A te la scelta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.