Incogni è sicuro? Panoramica sulla protezione dei tuoi dati

Incogni è un servizio sviluppato dal team di Surfshark (uno dei principali fornitori VPN al mondo) per aiutare gli utenti a rimuovere i loro dati personali dal web e proteggerli così da chiamate e messaggi spam.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice: grazie a un confronto delle informazioni in suo possesso con quelle presenti nei database dei broker di dati (società che raccolgono, aggregano, analizzano e vendono a terze parti i dati personali degli utenti), Incogni rileva da subito la presenza o meno dei dati dei suoi clienti. Quando il sistema segnala una corrispondenza, segue in automatico la richiesta di rimuovere le informazioni personali appena trovate.

In questi giorni, in occasione del mese della cybersicurezza, Incogni è in offerta a oltre metà prezzo. Per i lettori di Html.it c'è inoltre un codice promo - CYBERDEAL - grazie al quale è possibile beneficiare di uno sconto esclusivo del 58%, facendo crollare il prezzo a 6,29 dollari al mese. Il coupon può essere riscattato su questa pagina del sito ufficiale Incogni.

E ora rispondiamo alla domanda iniziale: Incogni è sicuro? Funziona davvero?

Incogni è sicuro?

Sì, Incogni è sicuro. Prima di tutto, ciò che promette lo porta a termine, riuscendo laddove in molti falliscono. Affidandosi a Incogni si ha la certezza che i propri dati siano rimossi dai database dei broker di dati, riducendo così in maniera drastica le chiamate indesiderate e i messaggi spam in arrivo sul proprio telefono.

Un altro motivo per cui fidarsi di Incogni è legato a ciò che fa dopo aver ottenuto la rimozione dei dati personali: un monitoraggio costante anche nelle settimane e nei mesi seguenti, così da accertarsi che i data broker non rientrino in possesso delle precedenti informazioni, per poi rivenderle a soggetti di terze parti con tutte le conseguenze del caso.

Qualcuno potrebbe obiettare sul fatto che il servizio, almeno inizialmente, richieda nome, e-mail e indirizzo di casa, oltre che la firma su un modulo di autorizzazione a procedere con la richiesta di rimozione ai siti di ricerca e agli intermediari di dati. Anche in questo caso però non c'è niente di strano.

Dati come nome, e-mail e indirizzo di casa sono necessari per aiutare Incogni a confrontare il profilo dei suoi utenti con le informazioni personali presenti negli archivi dei data broker. La stessa firma del modulo di autorizzazione è necessaria, firma che conferisce a Incogni il diritto di difendere la privacy degli utenti per il loro conto.

A questo proposito, il servizio sviluppato da Surfshark chiarisce che non vende in alcun modo le informazioni personali degli utenti.

Offerta per il piano annuale di Incogni

Il piano annuale di Incogni ha un prezzo di listino di 14,98 dollari al mese. Attualmente sul sito è in offerta a 6,74 dollari, per effetto del 55% di sconto grazie al codice promo CMD55 lanciato per il mese della cybersicurezza.

Per i lettori di Html.it è disponibile però un coupon esclusivo ancora più allettante: inserendo il codice CYBERDEAL nel campo apposito, è possibile riscattare uno sconto del 58%, portando il prezzo a 6,29 dollari al mese.

Per beneficiare dello sconto è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata di Incogni, fare clic sul pulsante Get Incogni, pigiare sul bottone Get Annual Plan e, nella nuova pagina che si apre, inserire il codice promo CYBERDEAL (va scritto tutto in maiuscolo, ndr) nel campo Enter coupon code, per poi cliccare sul pulsante Apply per confermare l'inserimento. Lo sconto viene applicato in automatico. La promozione prevede infine una garanzia di rimborso di 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.