Incogni di nome e di fatto: liberati dallo spam scomparendo dal web

Incogni è lo strumento più efficace per cancellare i propri dati personali dal web e contrastare così il telemarketing, fatto di chiamate indesiderate e messaggi spam a ogni ora del giorno. Per riuscirci, rileva in automatico la corrispondenza tra i dati dell'utente che sottoscrive il servizio e quelli presenti nei database dei broker di dati, ossia quelle società che raccolgono e vendono le informazioni personali che gli utenti cedono in maniera inconsapevole quando navigano in rete. Il passaggio successivo consiste nel richiedere la rimozione dei dati per conto dell'utente, con la cancellazione che avviene dopo poco tempo.

Grazie al codice sconto esclusivo BFCM24, è possibile ottenere uno sconto del 58% sul piano annuale, con il prezzo che scende così da 13,99 dollari a 5,87 dollari al mese. L'offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Incogni.

Come riscattare il codice sconto promozionale per risparmiare il 58% su 12 mesi di Incogni

Per beneficiare dello sconto esclusivo del 58% sul piano annuale di Incogni è indispensabile usare il codice promo BFCM24. Ecco i passaggi da completare per riscattare lo sconto dedicato ai lettori di Html.it:

Collegati alla pagina dell'offerta di Incogni.

Fai clic su "Get Incogni" o su "Grab the Deal" in alto nello schermo (è indifferente).

Nella nuova schermata che si apre seleziona "Get Annual Plan".

Sotto l'intestazione "Order summary" individua il campo bianco "Enter coupon code" e inserisci il codice promozionale BFCM24, dopodiché fai clic su "Apply" per applicare il codice.

Una volta cliccato su "Apply", il sistema applicherà automaticamente lo sconto del 58%, portando il prezzo da 6,99 euro al mese (-50% di sconto) a 5,87 euro al mese (-58% di sconto). La promozione in corso include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.