Imparare una lingua divertendoti? L'imperdibile proposta di Mondly

Chi ha detto che imparare una nuova lingua sia un processo lungo e noioso?

Viaggiare per il mondo è il sogno di molte persone ma, pe farlo al meglio, è necessario prepararsi in modo adeguato. A seconda del contesto, l'inglese base non basta: è necessario elevare la padronanza di questa lingua o andare più nello specifico. Basti pensare alla diffusione dello spagnolo, ma anche di altre lingue come francese, cinese e russo.

Per alcuni è molto difficile padroneggiare nuovi linguaggi, mentre per altri è un processo anche piacevole, ma che richiede comunque molto tempo ed energie. Eppure, in realtà, esiste una tecnica che permette di ridurre tempi e difficoltà in fase di apprendimento.

Stiamo parlando di Mondly, una piattaforma capace di combinare esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata.

Il tutto con un unico fine: farti imparare una nuova lingua velocemente e in modo divertente.

Con Mondly puoi imparare 41 diverse lingue divertendoti

Mondly è una certezza nel contesto dell'apprendimento linguistico: stiamo parlando di un'app che può vantare oltre 100 milioni di download, con diversi premi ottenuti (App dell'Anno per Facebook e Migliore nuova app da Apple).

Per quanto riguarda le lingue disponibili, parliamo di ben 41 possibilità tra cui figurano:

inglese

spagnolo

francese

tedesco

russo

giapponese

coreano

cinese

turco

arabo

persiano

ebraico

portoghese

e tanti altri.

La tecnica di apprendimento proposta da Mondly ha un approccio diverso dai classici studi. Si parla di un focus incentrato su frasi intere rispetto a singole parole e di un'esercitazione con chatbot dotati di riconoscimento vocale.

La possibilità di ascoltare madrelingua e di memorizzare le informazioni, attraverso un sistema di ripetizione unico, permette di rendere efficace lo studio, senza renderlo faticoso. A rendere ancora più interessante quest'app è l'attuale offerta, assolutamente imperdibile per chi vuole dare imparare uno o più linguaggi in breve tempo.

Con l'offerta per il ritorno a scuola, infatti, è possibile ottenere l'app di Mondly con accesso a vita per tutte e 41 le lingue, con uno sconto impressionante: invece dei 1,999 euro, infatti, l'intero pacchetto è disponibile per soli 89,99 euro.

Un'opportunità imperdibile per chiunque voglia padroneggiare al meglio le lingue straniere.

