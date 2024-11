Iliad: 180 GB e minuti Illimitati a 9,99€ al mese

Con Giga 180, Iliad risponde alle esigenze di chi vuole connettività senza compromessi Iliad. Un'offerta pensata per chi desidera un ampio pacchetto dati e una connessione ultra-veloce in 5G. con una tariffa di 9,99€ al mese garantita per sempre, senza variazioni inattese.

Passa a Iliad Caratteristiche dell’offerta Giga 180 180 GB di Dati in 5G : con 180 GB di dati disponibili in 4G/4G+ e 5G, l’offerta Giga 180 di Iliad consente di navigare ad alta velocità nelle aree coperte da rete 5G e sui dispositivi compatibili. Perfetta per streaming, gaming e videoconferenze senza interruzioni, questa offerta soddisfa anche i consumatori più esigenti in termini di dati.

Minuti e SMS illimitati : l'offerta include minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili italiani, rendendola ideale per chi desidera restare in contatto senza preoccuparsi dei limiti.

Chiamate internazionali : Giga 180 offre anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, consentendo di chiamare gratuitamente amici e parenti all'estero senza costi aggiuntivi.

11 GB in roaming Europa : chi viaggia spesso in Europa può contare su 11 GB dedicati per il roaming, insieme a minuti e SMS illimitati. Questo permette di navigare e comunicare senza pensieri anche al di fuori dell'Italia.

Servizi aggiuntivi gratuiti: l'offerta Giga 180 include vari servizi gratuiti, come l'hotspot per condividere i dati con altri dispositivi, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e la tecnologia VoLTE per chiamate in alta qualità. Dettagli di attivazione Prezzo : 9,99€ al mese, senza variazioni o costi nascosti.

Costo di attivazione SIM : 9,99€, una tantum al momento dell'acquisto.

Soglie di consumo : al superamento dei 180 GB mensili, è possibile continuare a navigare con un costo di 0,90€/100 MB, previo consenso.

Assenza di vincoli : l'offerta non prevede vincoli o costi di recesso, mantenendo l'approccio di Iliad orientato alla trasparenza.

Gestione semplice e veloce: l'attivazione e la gestione dell'offerta sono intuitive grazie alla piattaforma Iliad e alla possibilità di monitorare il consumo dati e la spesa.

