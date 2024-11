Il web sa troppo di te: cancella ogni traccia ora!

Con l'enorme quantità di dati personali che condividiamo ogni giorno sul web, è inevitabile che alcune informazioni finiscano nelle mani di aziende terze che spesso le usano a scopi commerciali, dando luogo a pratiche fastidiose (come le chiamate spam). Incogni si distingue come una delle soluzioni più efficaci per rimuovere i propri dati dal web, aiutando a evitare conseguenze indesiderate e a sentirsi più sicuri online. E costa solo 7,49$ al mese.

Perchè Incogni è lo strumento da avere

Uno dei vantaggi principali di Incogni è la gestione automatizzata delle richieste di rimozione dei dati personali dai database online. La piattaforma si occupa di contattare i data broker – aziende che raccolgono e rivendono informazioni personali – e di avviare il processo per la cancellazione dei tuoi dati.

Il sistema di Incogni monitora continuamente la presenza delle tue informazioni su oltre 180 data broker, come aziende pubblicitarie, fornitori di servizi marketing, e altre entità che potrebbero avere accesso ai tuoi dati personali. Questo assicura una sorveglianza costante e una rapida rimozione, riducendo in modo significativo il rischio di furti d’identità e la diffusione dei tuoi dettagli sensibili.

Inoltre, il servizio di Incogni non solo invia richieste di rimozione, ma segue tutto l’iter burocratico, aggiornandoti costantemente tramite notifiche. Questo ti permette di sapere in ogni momento quali richieste sono state accettate e quali dati sono ancora in fase di cancellazione.

L’interfaccia user-friendly offre una panoramica chiara e trasparente dello stato delle operazioni, permettendoti di monitorare la rimozione delle informazioni in tempo reale, senza la necessità di interventi tecnici o competenze specializzate. Grazie a Incogni, puoi gestire ogni fase del processo di tutela della tua privacy, risparmiando tempo e stress.

Infine, Incogni garantisce aggiornamenti regolari per affrontare eventuali nuove normative sulla privacy e per includere nuovi data broker che potrebbero apparire sul mercato. L’impegno del servizio nel rimanere sempre aggiornato sulle ultime pratiche di gestione dei dati offre la garanzia di una protezione di lunga durata, permettendoti di navigare sul web con maggiore serenità e consapevolezza.

