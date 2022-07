Il sito più alto del mondo, 18,94 Km

Come suggerisce il nome, Worlds highest website ha una particolarità, è il sito più alto del mondo, nel senso più letterale del termine.

Sito Web e navigazione

Si tratta di una pagina Web alta (o lunga) quasi 19 Km, per la previsione 18,94.

Tradotta in diverse lingue tra cui l'Italiano, per navigarla è possibile scorrere tutto il contenuto tramite scrolling o prendere l'"ascensore", in pratica un link di ancoraggio che permette di raggiungere velocemente la parte finale, o più "bassa", del sito Internet.

L'"ascensore" è disponibile anche a fondo pagina permettendo di ripercorrere il sito a ritroso fino a raggiungere l'header. In alternativa è possibile utilizzare la combinazione di tasti [Ctrl] + [Pos1] ottenendo il medesimo risultato.

Ma perché realizzare un progetto di questo genere?

Come rivelato dagli autori del sito si tratta sostanzialmente di un esperimento basato su CSS.

L'intera pagina consiste in un comune contenitore HTML stilizzato tramite regole CSS, per la sua creazione non è stato sfruttato alcun bypass, filtro o hack.

Limiti e incompatibilità

Il fatto che si tratti di un esperimento determina alcune limitazioni, a cominciare dal livello di accessibilità che potrebbe non risultare ottimale.

Un altro problema riguarda il rapporto tra lunghezza del sito e compatibilità cross-browser e, nello specifico, la visualizzazione tramite applicazioni basate sul motore di rendering Gecko, lo stesso che viene utilizzato per Mozilla Firefox e Thunderbird .

In pratica, quando si cerca di "allungare" il sito superando i 18,939583 km il container HTML principale potrebbe risultare ridimensionato se non addirittura collassare.

Un altro comportamento curioso riguarda l'ormai "defunto" Internet Explorer, quest'ultimo infatti tenderebbe a non accettare i riferimenti interni con il risultato che l'altezza del container potrebbe essere diversa dai 18,94 dichiarati, sicuramente inferiore anche se comunque molto elevata.

Credits

Il sito Web è presentato dal Web artist Jens Oliver Meiert e dal "Flying Standardistas Club", mentre il Design è opera di Alessandro Lettieri.

Chi volesse suggerire aggiustamenti o soluzioni per la realizzazione di un elemento ancora più alto con le medesime caratteristiche può contattare direttamente gli autori.