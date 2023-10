Il nuovo eero Max 7 è adesso disponibile in Italia su Amazon

Amazon annuncia che eero Max 7 è adesso disponibile per l'acquisto anche in Italia. Il nuovo router WiFi si presenta con una serie di tecnologie di ultima generazione, incluso il WiFi 7, garantendo una connessione per oltre 200 dispositivi e una copertura fino a 232 metri quadri.

Il prezzo con spedizione Prime inclusa è di 699,99 euro.

eero Max 7: il meglio per la tua connessione

eero Max 7 è un innovativo sistema Wi-Fi mesh tri-band che porta le prestazioni a un nuovo livello. Grazie alle bande radio a 2,4, 5 e 6 GHz, offre incredibili velocità wireless fino a 4,3 Gbps e velocità cablate eccezionali fino a 9,4 Gbps.

Con due porte Ethernet da 10 Gbps e due da 2,5 Gbps, questo sistema è progettato per supportare una vasta gamma di dispositivi cablati e può gestire piani Internet fino a 10 Gbps.

Eero Max 7 supera il suo predecessore, l'eero Pro 6E, offrendo il doppio del throughput wireless a una portata maggiore, estendendo la copertura fino a 232 metri quadrati. Questo sistema utilizza la tecnologia TrueMesh per ridurre le interferenze e garantire un'esperienza Internet veloce e affidabile.

Non è solo un sistema di connettività, ma è anche la base per una Smart Home, con il supporto di oltre 200 dispositivi connessi, compatibilità con la tecnologia Matter e la capacità di fungere da Border Router Thread, oltre a un hub Zigbee integrato.

Eero Max 7 è stato progettato con un sistema di ventilazione passiva avanzato per mantenere le prestazioni ottimali e garantire una copertura senza precedenti. La sua installazione e gestione sono semplici, ed è retrocompatibile con le versioni precedenti, in modo da poter aggiornare il tuo sistema senza problemi.

Per la sicurezza online e il controllo parentale avanzato, gli utenti abbonati al servizio eero Plus possono accedere a funzionalità aggiuntive. Questo include Eero Internet Backup in caso di disservizio e l'uso di tre app per la sicurezza: 1Password per la gestione delle password, Malwarebytes per la protezione contro il malware e Guardian per l'accesso VPN. Con Eero Max 7, la tua rete rimarrà sicura e protetta mentre godi di prestazioni straordinarie.

Il prezzo, come detto, è di 699,99 euro. Ma hai la possibilità di suddividere il pagamento in cinque comode rate mensili a tasso zero direttamente presso Amazon.

