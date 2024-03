Il mercato delle criptovalute corre: registra un account gratuito su Coinbase e inizia a investire

Grazie a una scalata imperiale di Bitcoin nel corso degli ultimi mesi (+63% da inizio 2024), il mercato delle criptovalute è cresciuto in maniera esponenziale, tanto da spingere numerose persone a iniziare a investire in questo settore.

Una delle migliori piattaforme con cui farlo è Coinbase, tra gli exchange di criptovalute più famosi al mondo. Per entrare nel mondo delle criptovalute è sufficiente effettuare gratis un deposito in euro sul proprio conto e scegliere una delle oltre 200 criptovalute disponibili.

I vantaggi di Coinbase per investire in criptovalute

La piattaforma Coinbase offre diversi vantaggi. Tra questi si annovera la ricarica del conto tramite la propria banca senza pagare commissioni: il trasferimento dei fonti è istantaneo e gratuito grazie al circuito SEPA.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di guadagnare un rendimento dal possesso di USDC, la stablecoin ancorata al dollaro di Coinbase. Oltre a USDC, è comunque possibile investire e scambiare oltre 200 asset in modo sicuro (tra questi anche Bitcoin ed Ethereum).

Gli utenti che scelgono Coinbase possono inoltre iscriversi al canale Telegram di Coinbase Italia per restare aggiornati su tutte le principali notizie inerenti il settore delle criptovalute, con un'attenzione particolare a quelle relative al mercato italiano.

Un ulteriore motivo per cui affidarsi a Coinbase è la sua quotazione in Borsa datata all'aprile 2021: da allore è divenuta la più grande società di criptovalute quotata in Borsa, di conseguenza offre una trasparenza finanziaria eccellente, con i bilanci dell'azienda disponibili ogni trimestre.

Puoi registrare un nuovo conto Coinbase gratuitamente tramite questa pagina del sito ufficiale.





