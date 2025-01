Il CEO di TikTok ospite d’onore all’insediamento di Donald Trump

Chew Shou Zi, amministratore delegato di TikTok, parteciperà alla cerimonia di insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, prevista per il 20 gennaio. Secondo quanto riportato dal New York Times, il CEO è stato invitato dal Trump Vance Inaugural Committee a occupare un posto d’onore sul palco riservato a personalità di rilievo, tra cui ex presidenti, membri della famiglia presidenziale e altri ospiti di spicco.

Chew sarà affiancato da alcune figure di spicco del settore tecnologico, tra cui Mark Zuckerberg, Elon Musk e, probabilmente, Jeff Bezos, anch’egli invitato all’evento. Questa partecipazione sottolinea il ruolo crescente dei giganti della tecnologia nell’arena politica statunitense.

Parallelamente, il Washington Post riferisce che Trump starebbe considerando un ordine esecutivo per posticipare l’applicazione della legge che obbliga TikTok a essere venduta entro il 19 gennaio, pena il suo divieto negli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale. Questo provvedimento, se adottato, sospenderebbe temporaneamente la legge per un periodo di 60-90 giorni.

Un segnalo di apertura di Donald Trump all'utilizzo di TikTok negli Stati Uniti d'America

Trump ha recentemente espresso il suo apprezzamento per TikTok, riconoscendo il contributo dell’app nel conquistare il sostegno dei giovani elettori durante la sua campagna elettorale. Tuttavia, esperti legali ritengono che un ordine esecutivo non possa facilmente superare una legge già approvata dal Congresso con un ampio consenso bipartisan, rendendo incerta la fattibilità di questa mossa.

Questa situazione riflette il delicato equilibrio tra le tensioni geopolitiche con la Cina, da cui TikTok dipende, e l’influenza culturale e politica che la piattaforma ha acquisito negli Stati Uniti. La partecipazione del CEO di TikTok all’insediamento, simbolo di un nuovo capitolo presidenziale, potrebbe rappresentare un segnale di distensione o un’occasione per negoziare soluzioni che salvaguardino gli interessi nazionali senza compromettere il futuro della piattaforma sul mercato americano.