Il Canada ordina a TikTok di cessare le operazioni: rischi sicurezza

Il governo canadese ha ordinato a TikTok di interrompere tutte le sue attività sul territorio, citando generici “rischi per la sicurezza nazionale” legati alla piattaforma e alla sua società madre, ByteDance. Questo provvedimento costringerà TikTok a liquidare ogni operazione in Canada, anche se non è stato disposto un divieto totale per l’app stessa.

Il Ministro dell'Innovazione, della Scienza e dell'Industria canadese, François-Philippe Champagne, ha dichiarato in una nota che il governo sta affrontando i rischi specifici legati alla sicurezza nazionale derivanti dalle operazioni della TikTok Technology Canada, Inc., filiale canadese di ByteDance.

Champagne ha aggiunto che la decisione è stata presa sulla base delle informazioni raccolte durante un’indagine approfondita e dei consigli provenienti dalle agenzie di sicurezza e intelligence del Canada, oltre che dai suggerimenti di partner governativi internazionali.

Una decisione frutto di un lungo processo

Questa decisione arriva come risultato di un lungo “processo di revisione della sicurezza nazionale” effettuato dalle autorità di intelligence canadesi. La mossa del Canada è anche in linea con le recenti azioni degli Stati Uniti, che, dopo aver approvato una legge per un possibile divieto di TikTok nel proprio paese, hanno espresso preoccupazioni analoghe per la sicurezza nazionale e per i legami tra TikTok e la Cina. TikTok ha risposto con una sfida legale a tale legislazione negli Stati Uniti.

In risposta all’ordine canadese, un portavoce di TikTok ha dichiarato che la società intende contestare anche questa decisione. “Chiudere le sedi di TikTok in Canada e cancellare centinaia di posti di lavoro ben retribuiti a livello locale non porta alcun vantaggio per nessuno”, ha affermato il portavoce, sottolineando che l’ordine di chiusura comporterebbe proprio queste conseguenze.

Il portavoce ha anche confermato l'intenzione di opporsi legalmente al provvedimento e ha assicurato che TikTok rimarrà comunque accessibile ai creatori di contenuti, alle aziende e al pubblico, continuando a offrire uno spazio per la scoperta di nuovi interessi e per il supporto alla crescita delle imprese.