Il 2025 è l'anno dei ponti: approfitta delle vacanze extra con le promo ITA Airways

Il 2025 si preannuncia ricco di ponti e weekend lunghi perfetti per organizzare una fuga dalla routine. Che tu stia cercando un'avventura esotica, una città iconica o una capitale europea, ITA Airways ha preparato per te un ventaglio di offerte incredibili per volare verso le mete dei tuoi sogni a prezzi competitivi.

Il 2025 offre numerose opportunità per sfruttare al meglio ponti e festività. Ecco le date principali per programmare la tua prossima avventura:

20-21 aprile (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) : domenica e lunedì una nuova meta.

: domenica e lunedì una nuova meta. 25 aprile (Liberazione) : venerdì

: venerdì 1° maggio (Festa del lavoro) : giovedì

: giovedì 2 giugno (Festa della Repubblica) : lunedì

: lunedì 15 agosto (Ferragosto) : venerdì

: venerdì 1° novembre (Ognissanti) : sabato

: sabato 8 dicembre (Immacolata) : lunedì

: lunedì 25-26 dicembre (Natale e Santo Stefano): giovedì e venerdì

I ponti sono l’occasione perfetta per un city break in Europa. Ecco le migliori offerte.

Destinazioni europee: viaggi brevi, emozioni intense

Bruxelles – A partire da 107 €

Capitale europea e paradiso per gli amanti della birra e del cioccolato, Bruxelles è ideale per un ponte di relax.

Amsterdam – A partire da 166 €

Con i suoi pittoreschi canali, musei di fama mondiale e una vivace atmosfera, Amsterdam è la meta perfetta per un ponte primaverile.

Londra – A partire da 187 €

Vivi la magia di Londra durante un ponte: cultura, shopping e monumenti iconici ti aspettano.

Destinazioni a lungo raggio: sogna in grande

Tokyo – A partire da 894 €

Immergiti nella cultura giapponese tra templi antichi, sushi gourmet e panorami mozzafiato. Una destinazione perfetta per il ponte di primavera!

Chicago – A partire da 509 €

Scopri l’energia di questa metropoli americana con i suoi grattacieli imponenti e una scena culturale vivace. Ideale per un viaggio autunnale.

San Paolo – A partire da 649 €

Scopri il Brasile durante i ponti di primavera: cultura, cucina e un'atmosfera vibrante ti aspettano.

New York – A partire da 444 €

Trascorri un weekend lungo nella città che non dorme mai: shopping, spettacoli e attrazioni senza fine per il tuo ponte preferito!

Le tariffe sono limitate e soggette a disponibilità, per conoscere l'offerta completa di ITA Airways clicca qui.