HyperX Pulsefire Haste 2: mouse gaming con 6 tasti programmabili (-50%)

Oggi ti segnalo questa promozione pazzesca che ti consente di acquistare un mouse a gaming cablato con prestazioni top a un prezzo da on credere. Dunque corri su Amazon prima che tutto finisca e metti nel tuo carrello HyperX Pulsefire Haste 2 a soli 34,98 euro, invece che 69,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questo sconto del 50% ora il prezzo è tagliato a metà e il risparmio è davvero bello grosso. Ma oltre alla cifra ridicola ti porti a casa un mouse dalle prestazioni strabilianti per giocare come un vero gamer e vincere le partite.

HyperX Pulsefire Haste 2X: a questo prezzo un best buy

Non ci sono dubbi a una cifra così HyperX Pulsefire Haste 2 è sicuramente il migliore mouse da gaming che puoi acquistare oggi. Devi fare alla svelta perché ovviamente lo vorranno tutti a questo prezzo. Ha un design ergonomico e leggerissimo, solo 53 grammi appena, con un cavo di 1,8 metri, resistente e antigroviglio.

Ha una sensibilità eccellente con un sensore che scorrere su ogni superficie e che ti permette di muoverlo velocemente, con un puntatore molto rapido e fino a 2600 DPI. Gode poi di 6 pulsanti che, tramite il software scaricabile gratuitamente, puoi impostare come desideri per creare le tue scorciatoie in ogni gioco. Ha una bellissima illuminazione colori RGB a LED. I tasti sono sensibile e poco rumorosi ed è compatibile con PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Insomma una vera potenza che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo Per cui non attendere oltre. A questo prezzo così basso durerà pochissimo. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo HyperX Pulsefire Haste 2 a soli 34,98 euro, invece che 69,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.