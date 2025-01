HyperX Cloud II: cuffie gaming wireless con microfono in sconto al 45%

Se vuoi acquistare delle cuffie wireless da gaming che garantiscano il massimo del comfort e che abbiano anche un microfono incorporato per le partite online, non perdere questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HyperX Cloud II a soli 93,10 euro, invece che 169,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto del 45% oggi potrai risparmiare più di 76 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 18,62 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HyperX Cloud II: epiche cuffie wireless per vivere i giochi

Con le cuffie da gaming wireless HyperX Cloud II potrai vivere letteralmente ogni gioco come se fossi lì. Riuscirai a percepire tutti i suoni in modo reale, anche i più piccoli fruscii di un nemico che si sposta tra l'erba. Godono inoltre di un design estremamente confortevole con cuscinetti in memory foam è un archetto regolabile e imbottito sulla parte alta.

Possiedono driver da 53 mm con DTS Spatial Audio che garantisce un suono di qualità e un'esperienza immersiva. Possiedono anche pratici comandi posti sul padiglione per regolare il volume sia delle cuffie che del microfono. Parlando di quest'ultimo, potrai comunicare con il tuo team e nelle partite online e farti sentire perfettamente e senza disturbi. La connessione avviene tramite il ricevitore USB che trovi incluso e garantisce zero latenza. Sono compatibili con PC, Mac, PS4, PS5 e Xbox.

Fai alla svelta perché ovviamente una promozione del genere scadrà da un momento all'altro. Perciò prima che sia tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista le tue cuffie wireless da gaming HyperX Cloud II a soli 93,10 euro, invece che 169,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.