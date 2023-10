Hub USB C con adattatore HDMI 4K e ricarica PD 100W per Apple e Samsung in promo su Amazon

Se possiedi un MacBook, Surface Pro, un iPad o un altro computer portatile, avrai sicuramente bisogno di connettere dispositivi e altri accessori. L'Hub USB C 7 in 1 di Baseus è la soluzione perfetta ad un prezzo incredibile: ora su Amazon a soli 19,99€ meno un ulteriore sconto del 15% da applicare nel carrello.

Questo adattatore versatile offre una vasta gamma di porte e funzionalità. Con un'uscita HDMI 4K a 60 Hz, puoi goderti immagini chiare e nitide e proiettarle su un monitor esterno. La porta PD 100 W inoltre ti consente di caricare il tuo laptop mentre lo usi, garantendo che la batteria non si esaurisca mai durante le tue attività. Le tre porte USB-A 3.0 a 5 Gbps ti permettono di collegare dispositivi USB come mouse, tastiere, dischi rigidi e altro ancora.

Con un lettore di schede SD/TF integrato, puoi facilmente trasferire foto e file da telefoni, fotocamere e schede di memoria direttamente al tuo computer, risparmiando tempo prezioso.

L'hub è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook, Surface Pro, iPad, Steam Deck, Rog Ally, Samsung e molti altri. È il compagno ideale per chi utilizza più dispositivi o per chi è sempre in movimento.

Questo adattatore è compatto e leggero, perfetto per portarlo ovunque tu vada. Il design elegante si abbina bene a qualsiasi ambiente. Acquistalo su Amazon oggi stesso e scopri quanto possa essere conveniente grazie allo sconto del 15% da applicare. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.