HUAWEI MatePad 12 X con tastiera e M-Pencil a 149€ in meno

Se è da un po' di tempo che stai guardando i tablet per capire quale sia il migliore per le tue esigenze senza ovviamente spendere un capitale, allora oggi lo hai sicuramente trovato. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello HUAWEI MatePad 12 X a soli 599 euro, anziché 748 euro.

Grandissima occasione dunque per avere un ottimo tablet a un prezzo decisamente vantaggioso. Con lo sconto del 20% avrai un risparmio notevole di ben 149 euro sul totale. E inclusi nel prezzo troverai una splendida tastiera Bluetooth e la M-Pencil. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI MatePad 12 X: adesso è un best buy

Non c'è che dire, a questa cifra HUAWEI MatePad 12 X è sicuramente uno dei migliori acquisti, se vuoi un tablet dalle prestazioni eccellenti. Si presenta intanto con un bellissimo e generoso display PaperMate da 12 pollici dai colori molto più vividi e reali. Ha una cornice sottile, un peso di soli 555 grammi circa e uno spessore di appena 5,9 mm.

Il processore Kirin T90A, Octa-core, regala prestazioni eccellenti, anche perché e viene supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM e da una memoria interna di ben 256 GB. Possiede poi una fotocamera posteriore da 13 MP con grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore da 8 MP. È dotato di una super batteria da 10.100 mAh che non si esaurisce mai e come dicevamo prima troverai una tastiera Bluetooth e la M-Pencil per scrivere e disegnare.

Questa è davvero una di quelle offerte più uniche che rare per cui non tardare oltre o rischi che finisca. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo HUAWEI MatePad 12 X a soli 599 euro, anziché 748 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.