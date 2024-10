Huawei FreeBuds SE 2: ascolta la musica dove vuoi e come vuoi (39€)

Se vuoi avere delle cuffiette Bluetooth di ottima qualità spendendo il giusto allora dai un'occhiata a questa grandissima occasione che trovi su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Huawei FreeBuds SE 2 a soli 39 euro, invece che 49 euro.

Già di per sé non hanno un prezzo altissimo ma con questo sconto del 20% sono da prendere all'istante. Godono di una connessione senza latenza e un accoppiamento immediato con i tuoi dispositivi. Sono resistenti all'acqua, compatibili con Android e iOS e possiedono una batteria che dura per 40 ore totali. Fai presto perché le unità disponibili a questa cifra sono poche.

Huawei FreeBuds SE 2: piccola spesa e grande resa

Il rapporto qualità prezzo delle Huawei FreeBuds SE 2 è davvero incredibile, difficilmente potrai trovare qualcosa di migliore. Come ti dicevo godono di una connessione molto rapida e senza latenza grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3. Le potrai collegare velocemente ai tuoi dispositivi appena gli estrai dalla custodia. Sono anche comodissime grazie un peso di appena 3,8 grammi e un design ergonomico.

Le potrai usare tranquillamente per fare sport visto che godono della resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54. Possiedono dei microfoni interni molto sensibili e precisi che captano solo la tua voce evitando i rumori esterni per chiamate perfette. Anche la custodia è compatta e leggera così la puoi avere sempre con te. Godono di una batteria che dura fino a 9 ore di audio con una singola ricarica e 40 ore grazie alla custodia. Inoltre in appena 10 minuti avrai altre 3 ore di ascolto.

Non perdere tempo perché questa promozione è troppo allettante per durare. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Huawei FreeBuds SE 2 a soli 39 euro, invece che 49 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime le riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

