HUAWEI Band 9 ha 100 profili sportivi e 2 settimane di autonomia (39€)

Vuoi metterti al polso qualcosa di più leggero e comodo di uno smartwatch ma che abbia il monitoraggio del tuo corpo e tante modalità per fare sport? Allora ho scovato l'offerta perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HUAWEI Band 9 a soli 39 euro, invece che 59 euro.

Anche se potresti non vederlo da mobile considera che sul prezzo di partenza c'è uno sconto del 34% e dunque ora avrai un notevole risparmio. Soprattutto ti metti al polso una smart band in grado di restituire dati precisi in ogni momento della giornata, con tanti profili sportivi e una super batteria che dura a lungo.

HUAWEI Band 9: spesa minima e grande risultato

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di HUAWEI Band 9 in questo momento è ciò che lo rende il miglior acquisto della categoria. Anche perché come dicevamo prima gode di tantissime funzioni che lo rendono molto utile. I suo sensore preciso è in grado di monitorare il battito del cuore, l'ossigeno nel sangue, il sonno e tanto altro.

Ha 100 modalità sportive tra cui puoi scegliere per fare l'esercizio che preferisci e tenerti in forma. Inoltre è molto comodo, da tenere anche mentre dormi senza problemi. Possiede un display da 1,47 pollici a colori, sensibile l tocco e visibile anche alla luce del sole, con uno spessore di appena 8,99 mm e un cinturino sportivo. Inoltre possiede una batteria gigantesca in grado di durare per 2 settimane con una ricarica completa.

Insomma una vera forza che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Quindi che stai spettando? A questo rezzo bisogna correre. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Band 9 a soli 39 euro, invece che 59 euro. Concludi subito l'ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

