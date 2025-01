HP Envy Inspire 7220e: la stampante smart multifunzione a un prezzaccio

Devi assolutamente acquistare una stampante o cambiare la tua che ormai è vecchia e non sai quale modello scegliere? Allora lascia che ti dia una mano segnalando di questa promozione straordinaria. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HP Envy Inspire 7220e a soli 99,99 euro, anziché 154,90 euro. (non venduto direttamente da Amazon ma con possibilità di reso entro 14 giorni)

Siamo quindi di fronte uno sconto del 35% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 55 euro circa sul totale. Avrai per le mani una straordinaria stampante smart multifunzione con caratteristiche che renderanno tutto più semplice. Inoltre potrai avvalerti del servizio instant ink incluso per 3 mesi che ti permette di avere le cartucce di cui hai bisogno direttamente a casa tua.

HP Envy Inspire 7220e: qualità prezzo top

Il rapporto qualità prezzo della mitica stampante smart multifunzione HP Envy Inspire 7220e in questo momento è davvero qualcosa di eccezionale. Potrai stampare velocemente a colori godendoti la funzione di fronte/retro automatica. Il getto d'inchiostro stampa in bianco e nero fino a fino a 22 ppm e a colori fino a 20 ppm.

Potrai stampare su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 75 a 90 g/m², nonché su buste e carta fotografica. Grazie all'app dedicata puoi utilizzare tantissime funzioni intuitive e semplici per gestire le cartucce, la pulizia delle testine, l'allineamento e tantissimo altro. Potrai stampare i tuoi file direttamente dallo smartphone o dal tablet collegandolo in modalità wireless. Gode di un pratico pannello touchscreen a colori e come ti dicevo prima puoi avvalerti di instant ink per 3 mesi incluso nell'offerta.

Fai presto perché un'occasione del genere non può durare a lungo. Si tratta davvero di un'offerta pazzesca. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua HP Envy Inspire 7220e a soli 99,99 euro, anziché 154,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.