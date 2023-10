HP Chromebook 15 con processore Intel e 8 GB di RAM a meno di 250 euro su Amazon

Se sei alla ricerca di un laptop versatile e utile sia per il lavoro che per l'intrattenimento, l'HP Chromebook 15 potrebbe essere la scelta ideale. Con un design elegante, un display di alta qualità e le potenti prestazioni del ChromeOS, ti accompagnerà in ogni tua attività. Acquistalo ora su Amazon a soli 249,99€ invece di 329,99€.

Il display da 15,6" offre una risoluzione HD e tecnologia IPS per colori brillanti e angoli di visualizzazione ampi. Guarda film, crea documenti e naviga sul web con dettagli straordinari.

L'HP Chromebook è equipaggiato con un processore Intel Celeron N4500 che garantisce prestazioni fluide per la tua produttività quotidiana. La memoria RAM da 8 GB LPDDR4 offre una gestione efficiente delle applicazioni.

Lo storage eMMC da 128 GB offre ampio spazio per archiviare i tuoi file, documenti e foto. Inoltre, l'eMMC garantisce una maggiore resistenza rispetto a un disco rigido tradizionale. Con ChromeOS, otterrai un sistema operativo semplice e affidabile che si avvia rapidamente e offre accesso istantaneo a tutte le tue app preferite, inclusi Google Drive, Gmail e molto altro.

Questo Chromebook è dotato di Wi-Fi per una connessione internet veloce e affidabile. La webcam HD ti permette di partecipare a videochiamate chiare e nitide. Approfitta ora di uno sconto unico del 24% applicabile solo grazie alle offerte di Amazon e ricordati di abbonarti a Prime per approfittare della spedizione gratuita e rapida.

