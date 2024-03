Hosting a costi vantaggiosi con Serverplan Startup: la soluzione perfetta per la tua startup

Serverplan Startup offre un’opzione di hosting a costi vantaggiosi per chiunque voglia lanciare il proprio progetto online. Partendo da un investimento annuale di appena 76 Euro + IVA, questo pacchetto rappresenta la soluzione ideale per le startup alla ricerca di un servizio web hosting di qualità senza spendere troppo.

Hosting a costi vantaggiosi con Serverplan Startup: tutte le caratteristiche

Serverplan Startup ti offre un dominio gratuito, tuo per sempre, scegliendo tra le estensioni .it e .eu. Questo è solo l’inizio di una serie di funzionalità che combinano qualità e sicurezza, progettate per supportare la crescita della tua attività online.

Il pacchetto include 20 GB di spazio SSD NVMe, 50 account email, traffico illimitato, accesso SSH, e 20 database MySQL su SSD NVMe. Il pannello di controllo cPanel e EasyAPP facilitano la gestione del tuo sito, mentre il backup giornaliero automatico e il certificato SSL Let’s Encrypt assicurano la protezione dei tuoi dati.

Serverplan Startup è la scelta giusta per una vasta gamma di progetti online, dal blog personale ai siti web aziendali, fino agli e-commerce. La combinazione tra un prezzo accessibile, una piattaforma intuitiva e una sicurezza robusta rende Serverplan Startup il piano più popolare.

Inoltre, non dovrai preoccuparti di superare i limiti di traffico, anche se il tuo sito web riceve molte visite. E con il dominio gratuito incluso, potrai stabilire la tua presenza online con ancora più valore aggiunto.

Per assistenza, puoi contare su un team di supporto clienti 24/7 in italiano, sempre pronto ad aiutarti per qualsiasi esigenza.

Serverplan Startup non solo offre costi vantaggiosi, ma anche una piattaforma affidabile e sicura per ospitare il tuo sito web, con tutti gli strumenti necessari per garantire il successo della tua startup nel mondo digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.