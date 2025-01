HONOR Pad X8a da 11 pollici con Android 14 e 128GB a prezzo shock

Hai deciso di acquistare un tablet Android senza dover spendere un capitale ma non sei ancora arrivato a capire quale sia il giusto compromesso? Allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa ottima promozione ch trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello HONOR Pad X8a da 11 pollici a soli 129,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Ebbene sì, non ci sono errori ma un doppio sconto, del 12% e di 20 euro, che ti permettono di risparmiare in totale la bellezza di 40 euro. Avrai per le mani un ottimo tablet dalle grandi prestazioni, leggero, fluido e con una batteria che dura a lungo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Pad X8a è la scelta migliore nella fascia bassa

Se non vuoi spendere tanto allora devi sicuramente avvalerti di questa promozione e acquistare HONOR Pad X8a. In questo momento non puoi trovare di meglio. Siamo di fronte a un ottimo dispositivo, dotato del sistema operativo Android 14 con Snapdragon 680 e 4 GB di RAM per garantire performance eccellenti.

Come memoria interna ci sono ben 128 GB che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Ha un fantastico display da 11 pollici con protezione per gli occhi e bordi sottili per una visione più coinvolgente. Ha una risoluzione da 1920 x 1200 p e oltre 16 milioni di colori brillanti. E poi una super batteria da 8300 mAh che dura tutto il giorno e si ricarica in fretta.

Che stai aspettando dunque? A questa cifra andrà a ruba e devi fare in fretta per non rischiare di perdertelo. Per cui vai all'istante su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad X8a da 11 pollici a soli 129,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.