HONOR MagicPad2 con Snapdragon 8s e 256GB è il best buy del giorno

Ci sono tantissimi Tablet Android in commercio è non è sempre facile scegliere quello con le migliori prestazioni senza svenarsi. Oggi però non è così difficile. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HONOR MagicPad2 a soli 469,90 euro, invece che 549,90 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Ebbene sì, con questo doppio sconto sul totale risparmi ben 80 euro e ti porti a casa un Tablet dalle ottime performance e con un generoso schermo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR MagicPad2 a questo prezzo ha pochi rivali

Il motivo per cui ci sentiamo di dire che HONOR MagicPad2 oggi è un best buy è il suo rapporto qualità prezzo. Difficilmente riesci a trovare queste prestazioni a un prezzo così basso. Grazie al suo potentissimo processore Snapdragon 8s Gen 3 con tecnologia a 4 nm e la bellezza di 12 GB di RAM spinge notevolmente sull'acceleratore.

Ha poi un bellissimo display OLED generoso da 12,3 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz che ti permetterà di vedere ogni cosa al meglio. Possiede altoparlanti potenti per un suono pulito e una super batteria da 10050 mAh con ricarica rapidissima a 66 W. È anche dotato di una fotocamera da 13 MP. Ha un peso di soli 555 grammi e uno spessore di appena 5,8 mm, risultando quindi estremamente pratico e maneggevole nonostante le dimensioni.

Non puoi davvero trovare un tablet Android migliore a questo prezzo, quindi non perdere questa occasione speciale. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR MagicPad2 a soli 469,90 euro, invece che 549,90 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.