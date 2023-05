Honor Magic5 Lite ad un PREZZO da SOGNO: -18% su Amazon

Quando si parla di smartphone Android di fascia media, non ce ne sono poi così tanti da tenere seriamente in considerazione. Per un motivo o per un altro, sono diversi quelli a deludere le aspettative. Di assoluta qualità è invece l'Honor Magic5 Lite 5G, con il suo display FullView da 6,67" a 120Hz e la fotocamera da 64 megapixel.

Di solito il prezzo del device Honor è di 330€, ma con lo sconto Amazon del 18% puoi concludere l'acquisto a 269,90€, spedizione compresa.

Honor Magic5 Lite è il medio-gamma che punta verso l'alto, e oggi costa molto meno del previsto

Il prezzo parla chiaro: il Magic5 Lite di Honor è un medio-gamma. Però la verità è che, dando un'occhiata alla scheda tecnica, sembra di trovarsi di fronte ad un dispositivo che meriterebbe una definizione diversa.

Parliamo di uno smartphone Android (12, al lancio) con design full-screen, con cornici sottilissime. Il display è un AMOLED curvo da 6,67" con frequenza d'aggiornamento a 120Hz. Più di un iPhone 14, che però costa ben 1.029€. Giusto per dire eh.

Sul retro spicca invece la tripla fotocamera da 64 megapixel con un design circolare (quasi) unico. Insomma, il Magic5 Lite ha la sua identità e non rischia di perdersi tra le tante proposte del mercato tutte uguali tra loro.

Da non sottovalutare poi l'ampia batteria da 5100 mAh, il supporto alla doppia SIM, la connettività 5G (che nel 2023 dovrebbe essere la normalità...), i 6GB di RAM a cui se ne aggiungono 5GB grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo, e il sensore d'impronte digitale posizionato al di sotto del display.

Definirlo un medio-gamma, forse, è riduttivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.