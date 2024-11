Hisense: smart TV da 43" con risoluzione 4K UHD a 100€ in meno

Devi cambiare la tua vecchia televisione e ne vuoi una smart che non costi eccessivamente ma che garantisca una visione eccellente e abbia le ultime tecnologie? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello la smart TV Hisense da 43 pollici a soli 249 euro, invece che 349 euro.

Con lo sconto del 29% il prezzo scende a terra di nuovo al minimo storico e ora il risparmio totale è di be 100 euro. Super promozione dunque per una fantastica smart TV dotata di colori brillanti, audio eccellente e modalità gaming. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Hisense: nessuna rinuncia al prezzo più basso

Sicuramente in questo momento il rapporto qualità prezzo della smart TV Hisense da 43 pollici è imbattibile. Come ti dicevo avrai la possibilità d'immergerti completamente in ogni film, show, evento sportivo e gioco come se fossi lì realmente. Grazie alla sua risoluzione 4K FHD da 3800 x 2160 e una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, le immagini saranno perfette.

Gode di Dolby Vision e HDR10+ per colori intensi, dinamici e frame rate che si susseguono rapidamente senza interruzioni o lag. Inoltre anche l'audio è potente e coinvolgente, con Audio DTS Virtual X non perdi nemmeno un piccolo suono. Troverai in confezione il telecomando che ti permette di cambiare i canali e di scegliere le tantissime app che trovi in una Home intuitiva e pratica. Possiede porte USB, HDMI, per cavo LAN e cuffie.

Fai alla svelta perché una promozione così allettante non può durare a lungo. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua smart TV Hisense da 43 pollici a soli 249 euro, invece che 349 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.