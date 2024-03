L'halving BTC sta arrivando: è questo il miglior periodo per comprare criptovalute?

L'halving di Bitcoin si avvicina giorno dopo giorno. L'evento del dimezzamento è atteso per la seconda metà del mese di aprile, e da tanti viene considerato come uno dei fattori principali alla base della crescita record della criptovaluta più importante al mondo in questi primi mesi del 2024.

Ma c'è un altro elemento chiave che ormai è sotto gli occhi di tutti: il successo degli ETF spot su Bitcoin. In un contesto simile, la maggior parte degli analisti ritiene che questo sia il miglior momento per investire in criptovalute, a patto di affidarsi a una piattaforma sicura e trasparente: in Italia il punto di riferimento è eToro, attiva in questo settore da oltre dieci anni.

Perché scegliere eToro per investire in criptovalute

Ecco i motivi per cui eToro è da considerarsi come la migliore piattaforma con cui investire nel mercato cripto:

Affidabilità : esperienza di oltre 10 anni nel settore delle criptovalute.

: esperienza di oltre 10 anni nel settore delle criptovalute. Trasparenza : le commissioni sono rese da subito chiare, non vi sono costi nascosti.

: le commissioni sono rese da subito chiare, non vi sono costi nascosti. Cripto-community : oltre 30 milioni di utenti a cui porre domande o per trovare nuovi spunti di riflessione.

: oltre 30 milioni di utenti a cui porre domande o per trovare nuovi spunti di riflessione. Copy Trading : funzionalità per copiare le strategie e i portafogli dei migliori investitori.

: funzionalità per copiare le strategie e i portafogli dei migliori investitori. Academy : risorse gratuite grazie alle quali prendere decisioni sulla compravendita di criptovalute con più consapevolezza.

: risorse gratuite grazie alle quali prendere decisioni sulla compravendita di criptovalute con più consapevolezza. Conto demo da 100.000 dollari: un conto virtuale con cui poter mettere in pratica le strategie apprese con l'Academy senza rischiare.

A proposito del Copy Trading, è importante sottolineare che non costituisce consulenza in materia di investimenti: il valore degli investimenti può aumentare come diminuire.

L'iscrizione alla piattaforma eToro è gratuita e avviene tramite questa pagina.





*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.







Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.