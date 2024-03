Halving Bitcoin: il record storico è a un passo

Nel primo pomeriggio di ieri il Bitcoin ha superato quota 67.500 dollari, il livello più alto da inizio novembre 2021 e a un passo dalla quotazione record di quasi 69.000 dollari raggiunta a fine novembre dello stesso anno, dodici mesi più tardi il terzo halving della sua storia.

Nel corso dell'ultimo mese il valore di Bitcoin è cresciuto di oltre il 50%, dando così ragione alla maggior parte degli addetti ai lavori, che avevano previsto una corsa al rialzo della criptovaluta più importante al mondo con l'avvicinarsi del suo quarto halving (evento che dovrebbe verificarsi entro la fine di aprile) e il successo degli Eft per i Bitcoin lanciati a inizio 2024. Tutto questo fa sì che un numero crescente di persone scelta di entrare nel mercato delle criptovalute per approfittare del momento favorevole: la piattaforma migliore con cui farlo è eToro, forte di un'esperienza di oltre dieci anni nel settore e di una community di oltre 30 milioni di trader.

La scelta di eToro appare oggi la più logica per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle criptovalute.

I motivi? Sono diversi, ma davanti a tutti occorre menzionare l'affidabilità della piattaforma, elemento questo non sempre garantito dalle altre piattaforme analoghe, e alcune funzionalità o risorse esclusive pensate per i neofiti, come il conto demo da 100.000 dollari virtuali, le risorse gratuite dell'Academy con cui imparare a fare trading e l'opzione CopyTrader, attraverso cui è possibile copiare le strategie e il portafoglio dei migliori trader.

L'iscrizione a eToro, disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale, è gratuita.

