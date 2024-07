Hai bisogno di un mouse d'emergenza? HP lancia il suo mouse a 5€

HP è un'azienda di primissima fascia nell'ambito della produzione di accessori informatici e dispositivi vari e oggi, su Amazon, il suo mouse viene scontato del 40% e venduto a 5,99€.

40% di sconto sul mouse HP

Il mouse HP è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e funzionale per migliorare la produttività. Dotato di una soluzione a 3 pulsanti e una rotella di scorrimento integrata, questo mouse consente un controllo preciso e rapido, perfetto per gestire facilmente qualsiasi attività sul computer.

La connettività immediata è garantita grazie al cavo di 1,5 m, che offre ampia libertà di movimento quando collegato al tuo PC. Questo significa che puoi lavorare senza restrizioni, mantenendo sempre una connessione stabile e veloce.

La facilità di configurazione è un altro punto di forza del mouse HP. Grazie alla connettività USB, puoi collegarti ed essere operativo in un istante, senza bisogno di installare software aggiuntivo. Questo rende il mouse estremamente semplice da usare, sia per gli utenti meno esperti che per i professionisti.

Il design versatile del mouse HP lo rende adatto per l'uso con entrambe le mani. Che tu sia mancino o destrorso, potrai utilizzare questo mouse con la massima comodità. Questo design ambidestro garantisce un'esperienza di utilizzo confortevole per tutti. Il mouse HP è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7, Windows 8, Windows 10 e versioni superiori. Questa ampia compatibilità lo rende un accessorio versatile, adatto a qualsiasi ambiente di lavoro o personale.

Su Amazon, oggi, il mouse HP viene scontato del 40% e viene venduto al costo finale e totale di 5,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.