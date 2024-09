Hacker governativi attaccano aziende tech e del settore sanitario

Un recente rapporto di CrowdStrike ha rivelato un allarmante incremento degli attacchi informatici, in particolare quelli condotti da hacker sponsorizzati da governi stranieri. Negli ultimi mesi, oltre 100 aziende del settore tecnologico sono state colpite, segno di un’escalation nelle attività malevole.

Gli esperti evidenziano come questi attacchi siano diventati più sofisticati e mirati. I cybercriminali adottano tecniche avanzate per penetrare nelle reti aziendali, assumendo identità false, sfruttando vulnerabilità nei sistemi e manipolando direttamente i dati delle vittime. Un esempio significativo è il gruppo Famous Chollima, che è riuscito a violare i sistemi di aziende statunitensi fingendosi dipendenti IT operanti da remoto.

Un altro aspetto preoccupante riguarda l'aumento degli attacchi "hands-on-keyboard", in cui gli hacker accedono direttamente ai sistemi informatici e li manipolano manualmente. Questa modalità permette loro di aggirare molti sistemi di sicurezza automatizzati e rende estremamente difficile rintracciare le loro azioni all’interno delle reti compromesse.

A rischio anche il settore sanitario

Oltre al settore tecnologico, anche il comparto sanitario è un bersaglio primario di questi attacchi. La crescente digitalizzazione e la natura sensibile dei dati trattati in ambito sanitario rendono queste strutture particolarmente vulnerabili alle minacce informatiche.

Secondo Adam Meyers, responsabile delle operazioni di contrasto alle minacce di CrowdStrike, il panorama delle minacce è in continua evoluzione. Meyers ha spiegato che negli ultimi anni si è osservato un aumento significativo delle attività malevole nel cyberspazio. Il suo team lavora incessantemente per individuare e neutralizzare tali minacce, facendo affidamento su tecnologie avanzate e sull'intelligenza artificiale.

Per contrastare questi attacchi, è fondamentale che aziende e privati siano consapevoli dei rischi e adottino misure preventive efficaci. Le imprese devono investire in soluzioni di sicurezza informatica di ultima generazione e mantenere i propri sistemi costantemente aggiornati. Anche la formazione del personale gioca un ruolo cruciale, in quanto permette di riconoscere e prevenire potenziali minacce.