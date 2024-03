Guida per investitori: 7 altcoin AI da non perdere

La nascita degli altcoin ha trasformato il mercato degli asset digitali, offrendo innovazioni e potenziali opportunità di investimento al di là delle criptovalute tradizionali. Tra questi progetti innovativi, InQubeta (QUBE), SingularityNET (AGIX), Ocean Protocol (OCEAN), Render (RNDR), Fetch.ai (FET), Hera (HERA) e Oasis (ROSE) sono altcoin AI degni di nota che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione. Ogni criptovaluta alternativa offre caratteristiche e approcci unici per affrontare diversi problemi all'interno dell'ecosistema digitale.

Nel frattempo, la visione di InQubeta di rivoluzionare il modo in cui le startup di AI raccolgono fondi e interagiscono con la loro community ha suscitato l'entusiasmo degli investitori. Introducendo il concetto di investimento frazionario nelle startup di AI attraverso i token QUBE, questa criptovaluta emergente ha consolidato la sua posizione di operatore degno di nota nello spazio delle criptovalute. Gli analisti prevedono un'impennata notevole di questo progetto dopo il suo lancio, rendendolo la migliore criptovaluta in cui investire per ottenere enormi guadagni nel 2024.

Esploriamo il potenziale e le promesse di questi innovativi altcoin AI.

InQubeta (QUBE): facilitare gli investimenti frazionali nell'AI

InQubeta è una piattaforma di crowdfunding in criptovalute all'avanguardia che facilita l'investimento frazionario in startup di AI attraverso i token QUBE. Questa piattaforma mira a ridefinire il modo in cui le imprese di AI si assicurano i finanziamenti e interagiscono con la loro community. Questa criptovaluta emergente stabilisce un ecosistema di investimento trasparente e democratico che favorisce il potenziamento e la crescita delle startup di tecnologia AI.

QUBE, che funziona come token ERC20 deflazionistico, rappresenta una via d'investimento distintiva per gli investitori alla ricerca della migliore criptovaluta in cui investire per diversificare il portafoglio. Considerata una tassa di acquisto e vendita del 2% indirizzata a un wallet di burning e una tassa di acquisto e vendita del 5% allocata a una pool di ricompense dedicata, i possessori di QUBE possono ottenere ricompense per staking dei loro token. Questa configurazione lo rende uno dei migliori progetti DeFi per coloro che abbracciano la promettente crescita delle startup di tecnologia AI.

La notevole crescita della prevendita di InQubeta ha creato un eco nella sfera delle criptovalute, superando gli 11,2 milioni di dollari di fondi raccolti. La prevendita, strutturata in dieci fasi, sta avanzando nell'ottava fase a 0,0245 USD per QUBE, con oltre 861 milioni di token venduti. Gli aspiranti investitori possono partecipare alla prevendita ottenendo i token QUBE attraverso criptovalute consolidate come USDT, BTC ed ETH.

SingularityNET (AGIX): potenziamento del marketplace globale dell'AI

SingularityNET può essere considerato un progetto essenziale nel settore dell'intelligenza artificiale che gli investitori non dovrebbero lasciarsi sfuggire. AGIX consente di migliorare la compravendita di prodotti online grazie alle tecniche di intelligenza artificiale, fornendo diverse opzioni che vanno dai modelli di dati agli strumenti guidati dall'AI.

SingularityNET mira a creare una community globale in cui le persone possano accedere e condividere servizi di intelligenza artificiale. In questa community, gli utenti possono creare o utilizzare diversi strumenti di intelligenza artificiale. AGIX è la valuta comune che consente tutte le transazioni sulla rete SingularityNET.

Fetch.ai (FET): unire AI e blockchain per l'apprendimento automatico decentralizzato

Fetch.ai mira a costruire una rete di intelligenza artificiale che impiega l'apprendimento automatico decentralizzato. Ciò che contraddistingue FET è la combinazione di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e tecnologia blockchain in un'unica piattaforma integrata.

Fe­tch.ai si concentra sulla digitalizzazione di varie attività commerciali, come la gestione delle informazioni e il commercio. Le transazioni nella rete sono supportate dalla criptovaluta nativa di Fetch.ai chiamata FET.

Render (RNDR): potenziare gli artisti con l'innovazione della rete di GPU

Render modernizza il panorama degli artisti grazie al suo innovativo sistema di GPU. Come token ERC-20, RNDR agisce come token di utilità per il pagamento all'interno della Render Network, coprendo i servizi di rendering di animazione, motion graphics ed effetti visivi.

Attraverso la Render Network, i creatori accedono alla potenza delle GPU per il rendering delle immagini finali con maggiore velocità e costi ridotti rispetto alle soluzioni precedenti. Gli operatori dei nodi mettono a disposizione dei creatori le loro risorse GPU e guadagnano token RNDR in cambio per il tempo di rendering.

Hera (HERA): ottimizzare la finanza decentralizzata con l'algoritmo Pathfinder

Il progetto Hera semplifica la finanza decentralizzata (DeFi) grazie al suo algoritmo Pathfinder. Utilizzando l'apprendimento automatico per ispezionare i dati delle criptovalute, HERA consente agli utenti di scoprire le rotte di trading più redditizie tra gli exchange decentralizzati.

Interfacciandosi con numerose blockchain e con le loro riserve di liquidità, Hera permette di effettuare operazioni di swap che ottimizzano i profitti degli utenti. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue sofisticate funzionalità, HERA offre una soluzione di ingresso completa per una convenienza all-in-one.

Protocollo Ocean (OCEAN): potenziamento dello scambio e della monetizzazione dei dati su Ethereum

Ocean protocol mira a facilitare lo scambio e la monetizzazione dei dati per business e privati. Basata sulla blockchain di Ethereum, OCEAN utilizza i "datatoken" per gestire l'accesso ai set di dati. Gli utenti possono riscattare questi token quando cercano di accedere a informazioni.

L'esclusiva tokenizzazione dei dati di Ocean protocol permette a privati e business di guadagnare in modo sicuro ed efficiente dai dati. L'unità commerciale di base della piattaforma, OCEAN, funge da token locale utilizzato per il voto della community e per la protezione dei dati.

Oasis (ROSE): pioniere della privacy e della scalabilità nel web3

Oasis si posiziona come una rete blockchain di layer 1 scalabile e incentrata sulla privacy. ROSE combina un elevato throughput e basse tariffe di gas con un design sicuro, operando come componente fondamentale per Web3.

Oasis avanza il Web3 con miglioramenti in termini di scalabilità e sicurezza. Collaborando con leader del settore come Meta e BMW Group Genetica, ROSE Labs si concentra sulla privacy, sul controllo dei dati e sull'uso responsabile delle informazioni.

Conclusione

InQubeta, SingularityNET, Ocean Protocol, Render, Hera e Oasis sono emersi come altcoin AI degni di nota che gli investitori non dovrebbero perdere questo mese. Ciò che distingue questi progetti di AI è il loro approccio innovativo e la loro crescente adozione all'interno della community di criptovalute. InQubeta offre un'opportunità unica di investimento frazionario in startup AI, consentendo un accesso più ampio a questo promettente settore. L'eccezionale crescita della prevendita lo rendono uno dei migliori progetti DeFi sul mercato. Agisci ora e intraprendi il cammino verso la libertà finanziaria con InQubeta.

