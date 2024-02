Guarda N-TV in streaming direttamente dall'Italia

Il broadcaster tedesco N-TV ha acquisito i diritti televisivi della Formula 1 in Germania per trasmettere in chiaro sette Gran Premi: tra questi figura quello del Bahrain, che apre questo weekend l'attesissima stagione 2024. Puoi vederlo anche dall'Italia, ma ti serve un trucco. Quel trucco si chiama NordVPN: attivando il servizio, approfittando del 63% di sconto, potrai simulare la tua posizione in Germania e guardare la diretta del Gran Premio direttamente sul sito del canale. Ti spieghiamo adesso bene come fare.

Come guardare il canale tedesco N-TV in streaming con NordVPN: hai anche la F1

La procedura in realtà è abbastanza semplice e te la spieghiamo adesso passo per passo:

Acquista un abbonamento NordVPN: puoi sfruttare il nuovo sconto che ti permette di risparmiare il 63% e di avere anche 3 mesi aggiuntivi gratis Installa NordVPN sul dispositivo che intendi usare per la visione, come un PC, uno smartphone o un tablet Apri NordVPN e seleziona un server in Germania A questo punto, il giorno del Gran Premio previsto per sabato alle ore 16, ti basterà aprire il sito n-tv.de, accedere alla sezione Live-TV per dare il via alla diretta

Tutto molto semplice e veloce. Come vedi, quello che ti basta avere è un piano NordVPN che ti permetterà di geolocalizzarti come se ti trovassi in Germania. L'uso di questa piattaforma naturalmente apre anche ad altri vantaggi, come una navigazione sicura e privata, la miglior velocità per lo streaming, la protezione dei tuoi download e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.