Guarda in streaming su Amazon Prime “L’esorcista del Papa”

Su Amazon Prime Video è in programmazione “L’esorcista del Papa”, film horror con protagonista Russel Crowe nei panni di Padre Gabriele Amorth.

Il film, liberamente ispirato ai documenti del capo esorcista del Vaticano, segue Amorth mentre indaga sulla terrificante possessione di un ragazzo e finisce per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

Se non vuoi perderti questo film ricco di suspense e atmosfere horror, devi abbonarti ad Amazon Prime Video. In questo periodo, la piattaforma di streaming offre la possibilità di iscriversi e guardare tutti i contenuti gratuitamente per 30 giorni.

Dopodiché l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di 4,99 euro al mese. Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto, registrati e sfrutta i 30 giorni gratuiti.

L’esorcista del Papa su Amazon Prime Video: un film da non perdere

Dopo aver scoperto che una presunta possessione in Calabria in realtà era solo un paziente disadattato che stava fingendo di essere posseduto, il capo esorcista del Vaticano viene convocato in Vaticano per essere rimproverato da parte dei cardinali, poiché la sua figura è scomoda e non può essere inquadrata nel contesto politico.

Padre Amorth è un anticonformista che non accetta compromessi e che esegue il suo lavoro con estrema precisione. Tuttavia, un caso che lui si troverà ad affrontare - assegnatogli direttamente dal Papa - dimostrerà a tutti che non ha rivali quando si tratta di vincere contro il diavolo.

Si tratta di un bambino posseduto in Spagna che in apparenza presenta dei tratti particolarmente clamorosi e più gravi del solito.

Per sapere quali risvolti, incubi e paure dovrà affrontare Padre Amorth, ti invitiamo a registrarti subito ad Amazon Prime Video, ricordandoti che è in corso una promo che ti consente di guardare i contenuti in streaming gratuitamente per 30 giorni.

