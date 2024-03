Guarda il GP di F1 del Bahrain in diretta streaming dall'Italia

La F1 riparte dal GP del Bahrain: la stagione 2024 ricomincia come ci eravamo lasciati con Max Verstappen in pole position seguito da Charles Leclerc su Ferrari. L'impressione però, ma anche la speranza, è che questa volta la gara sarà più combattuta.

Il gran premio si correrà oggi, di sabato, alle ore 16 per via dell'anticipo del prossimo GP di Arabia Saudita, che si correrà sabato 9 marzo e non domenica 10 per rispettare il precetto del Ramadan. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport F1 e in streaming su NOW con il pass Sport disponibile a partire da 9,99 euro al mese.

GP F1 Bahrain 2024: la griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain dopo le qualifiche che si sono disputate ieri pomeriggio:

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Nico Hulkenberg (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Kevin Magnussen (Haas) Valtteri Bottas (Kick-Sauber) Guanyu Zhou (Kick-Sauber) Losan Sargeant (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Pierre Gasly (Alpine)

Come vedere il GP F1 Bahrain in streaming dall'estero

Se ti trovi all'estero e vuoi sfruttare il tuo abbonamento NOW TV o Sky c'è una soluzione rapida, veloce ed economica: si chiama NordVPN. Abbonandoti alla piattaforma con lo sconto del 63% potrai installare l'applicazione sul dispositivo che intendi usare per la visione, selezionare un server italiano e a quel punto dare il via allo streaming come se ti trovassi nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.