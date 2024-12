Grok per iOS: in arrivo nuova app standalone per iPhone

L'azienda di intelligenza artificiale xAI, di proprietà di Elon Musk, sta testando un'app standalone per il suo chatbot interno Grok per iOS. L'app chatbot per Grok è attualmente disponibile solo per il sistema operativo Apple e in versione beta. È stata segnalata per la prima volta domenica ed è attualmente disponibile solo in alcune regioni. L'app Grok per iOS sfrutterà anche il recente generatore di immagini AI Aurora e può fornire immagini come output. All'inizio di dicembre, il chatbot è stato reso disponibile gratuitamente a tutti gli utenti di X. Il mese scorso, un report affermava che xAI stava pianificando di lanciare un'app standalone per Grok con l'obiettivo di rendere il modello AI un prodotto indipendente. Finora, il chatbot era disponibile solo tramite la piattaforma X. Tuttavia, con questa mossa, gli utenti saranno in grado di accedere e interagire con Grok anche senza l'app social.

Grok per iOS: app utilizzerà modelli Grok 2 e Aurora

Come accennato, Grok è attualmente disponibile solo sull'App Store e una pagina dedicata per l'app è stata individuata soltanto in Australia. Non è stato possibile verificare se l'app fosse resa disponibile anche in un'altra regione. L'app Grok per iOS è disponibile in versione beta, senza alcuna informazione su quando potrebbe essere lanciata una versione stabile globale. L'elenco dell'app evidenzia che l'app chatbot è alimentata dal modello AI Grok 2 e può essere utilizzata gratuitamente. La descrizione dell'app afferma che accetta sia testo che immagini come input e può generare entrambi i tipi di contenuto. Com’è probabile, il chatbot utilizzerà il modello di generazione di immagini Aurora.

Inoltre, l'app iOS Grok Beta può rispondere a query che richiedono conoscenze in tempo reale. Il chatbot utilizza sia i dati della piattaforma X sia i dati dal web per reperire informazioni per tali query. Gli utenti saranno anche in grado di modificare il tono colloquiale di Grok e utilizzare la "Modalità divertimento". Quest’ultima genera infatti risposte umoristiche e satiriche per rispondere alle query degli utenti.