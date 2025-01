Grok per iOS: app standalone è ora disponibile negli Stati Uniti

Il chatbot di intelligenza artificiale Grok, precedentemente disponibile solo all'interno dell'app X, è ora disponibile come app autonoma negli Stati Uniti. Il mese scorso, X ha reso Grok AI disponibile agli utenti gratuiti. In precedenza, l'AI era accessibile solo agli utenti X che avevano un abbonamento Premium. Sebbene, con limitazioni, gli utenti gratuiti possono utilizzare Grok AI e le sue capacità generative. Come già accennato da diverse indiscrezioni, gli utenti possono scaricare l'app Grok per iOS utilizzarla indipendentemente dall'app X. Grok è cresciuto rapidamente fino a diventare uno dei migliori chatbot AI, in grado di generare immagini e fornire risposte più casuali, divertenti e, cosa più importante, aggiornate.

Dopo il suo lancio nel 2023, Grok ha ricevuto numerosi aggiornamenti. Tuttavia, la sua disponibilità limitata come parte dell'app o del sito web X ha rappresentato un ostacolo significativo a un'adozione più ampia. Fino a poco tempo fa, per utilizzare Grok, gli utenti dovevano avere un account X e accedervi tramite l'app o il sito web di X. Con il lancio dell'app standalone non dovrebbero esservi più problemi di questo tipo.

Grok per iOS: disponibile l’accesso al modello Grok 2

L'app Grok è ora disponibile negli Stati Uniti, in Australia e in India. Tuttavia, solo gli utenti iOS possono scaricare l'app dall'App Store e non ci sono informazioni su una versione Android o sulla sua disponibilità globale. L'app Grok è attualmente in versione beta e per ora è approdata per gli utenti degli Stati Uniti, ma è accessibile esclusivamente agli utenti Apple. La descrizione dell'app Grok sull'App Store recita "progettata per essere il più possibile veritiera, utile e curiosa". Le caratteristiche principali includono l'accesso all'ultimo modello Grok 2, generazione di immagini, informazioni in tempo reale, tono colloquiale, assistenza alla scrittura, schede meteo e ristoranti, output incentrato sulla privacy e un widget per la schermata di blocco. Gli utenti interessati possono scaricare Grok per iOS dall'App Store per il loro iPhone o iPad. Purtroppo, non è chiaro quando questa nuova app arriverà in Italia.