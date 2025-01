Grok 3: alcuni utenti X hanno ottenuto l’accesso al nuovo modello

Il prossimo modello di punta di intelligenza artificiale di xAI potrebbe essere prossimo al rilascio. Nel fine settimana, diversi utenti di X, tra cui il reverse engineer Alexey Shabanov, hanno segnalato di aver ottenuto l'accesso a Grok 3, tramite l'app chatbot Grok di X. Prima che il loro accesso venisse revocato, gli utenti affermano di essere riusciti a far sì che il modello rispondesse a una serie di query, tra cui ragionamento logico e domande relative alla codifica. Secondo gli utenti, Grok 3 è stato in grado di rispondere con successo a enigmi e richieste di campo come "Genera codice HTML e JavaScript per un casinò con roulette". Tuttavia, il modello non era perfetto. Nel codice per la roulette, Grok 3 ha tralasciato alcuni dettagli e ha commesso un errore di programmazione.

Grok 3: possibile arrivo entro febbraio 2025

Shabanov ha detto di aver fatto in modo che Grok 3 rivelasse il prompt di sistema, ovvero le istruzioni che definiscono il comportamento del modello. Secondo Musk, Grok 3, in fase di sviluppo da diversi mesi, era stato ottimisticamente programmato per l'uscita l'anno scorso, ma non ha rispettato quella scadenza. All'inizio di questo mese, Musk ha detto che il nuovo modello aveva completato la pre-formazione, una fase cruciale nel ciclo di sviluppo di un modello. Il patron di Telsa aveva poi dichiarato che la finestra di lancio del modello poteva essere gennaio o febbraio.

xAI ha utilizzato il suo enorme data center di Memphis, un data center contenente circa 100.000 GPU, per addestrare Grok 3. In un post su X, Musk ha affermato che il modello è stato ha una potenza di calcolo di 10 volte superiore a Grok 2. Musk ha anche affermato che i dati di addestramento di Grok 3 incorporano documenti di casi giudiziari, migliorando la sua capacità di comprendere argomenti legali. Attualmente xAI non ha rivelato una data di lancio ufficiale. Tuttavia, considerando che alcuni utenti sono già riusciti ad utilizzarlo, è possibile che il rilascio avvenga nei prossimi giorni.