Grok 2 nuovo modello AI di X potrà generare immagini sul social

X, il social di proprietà di Elon Musk, ha lanciato le versioni beta di Grok 2 e Grok 2 mini, con ragionamento migliorato. Il nuovo modello Grok AI può ora generare immagini sul social network, anche se l'accesso all’AI sia attualmente limitato agli utenti Premium e Premium+. Secondo xAI, entrambi i modellisono disponibili per gli utenti su X in versione beta. La società di intelligenza artificiale di Musk sta inoltre pianificando di rendere entrambi i modelli disponibili agli sviluppatori tramite la sua API aziendale entro la fine del mese. Il ricercatore di app (e apparentemente tester delle funzionalità X) Nima Owji ha affermato che questo modello è migliore nella generazione di codice, nella scrittura e nelle notizie. In particolare, la prima versione di Grok ha commesso molti errori durante la sintesi delle notizie e questo aspetto è stato migliorato.

Grok 2: possibili misure contro la disinformazione in vista delle elezioni USA

Per creare le immagini sul social, il modello utilizza FLUX.1 di Black Forest Labs. Al momento, l’azienda di Musk ha rilasciato pochi dettagli sulle effettive capacità di Grok 2. Le prime immagini generate dagli utenti suggeriscono che la funzionalità di generazione delle immagini di Grok non ha alcuna barriera di protezione per la creazione di immagini di personaggi politici. Molti utenti ne stanno quindi approfittando. Tuttavia, con le elezioni presidenziali statunitensi alle porte, l'azienda probabilmente subirà pressioni per aggiungere limiti a queste funzionalità. Senza limiti alla generazione di immagini, Grok potrebbe facilmente diventare uno strumento per creare disinformazione su X e altre piattaforme. Non è inoltre chiaro se le immagini basate su Grok incorporino metadati per indicare che sono generate dall'intelligenza artificiale.

xAI ha osservato che l'azienda prevede di implementare Grok-2 e Grok-2 mini in funzionalità basate sull'intelligenza artificiale su X, tra cui funzionalità di ricerca migliorate, analisi dei post e funzioni di risposta. Ciò potrebbe significare che X potrebbe introdurre risposte basate sull'intelligenza artificiale. L'azienda ha anche affermato che rilascerà un'anteprima della comprensione multimodale come parte fondamentale dell'esperienza di Grok su X e sull'API.