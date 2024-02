GRANDE SCONTO per l'Altoparlante portatile Ankler su Amazon!

Ascoltare la musica è uno dei piaceri più grandi della vita, e poterlo fare anche in zone esterne, o in occasioni particolari, è ancora più piacevole. Se stai cercando un altoparlante portatile che ti dia una qualità dell'audio ottima, e che soprattutto potrà essere tuo a pochi Euro, la ricerca è giunta al termine! Infatti Anker ha la soluzione giusta per te in offerta proprio da oggi!

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon l'altoparlante portatile Anker a soli 21,84€, con uno sconto del 22% sul prezzo originale che ti farà risparmiare circa 6€ sul totale!

Musica all'aria aperta, e non solo!

Si tratta di un altoparlante Bluetooth super portatile in grado di sprigionare un suono forte con bassi potenti grazie ad un driver audio da 5W e un subwoofer passivo. Potrai collegarlo ai tuoi dispositivi tramite wireless, ma ha anche supporto micro SD e uscita AUX, quindi un ampio ventaglio di opzioni audio a disposizione!

Questo Anker SoundCore mini, ha una batteria che ti garantirà 15 ore di riproduzione. Inoltre è venduto con un cavo di ricarica Micro USB, la Guida d'utilizzo, la garanzia a 18 mesi e un servizio clienti sempre a tua disposizione.

