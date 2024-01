GRANDE OFFERTA per la Smart TV Hisense QLED 4K da 43'' su Amazon!

Se stai cercando una TV Smart per rifare il look a casa tua e godere finalmente di tutte le potenzialità di questi prodotti, o magari vuoi aggiungere quel tocco in più in camera da letto, hai un'occasione proprio ora a portata di click! Infatti potrai risparmiare parecchio con la nuova offerta per la Smart TV Hisense da 43 pollici.

Ebbene, da oggi su Amazon puoi trovare in offerta la Smart TV Hisense QLED 4K da 43" a soli 329€, con uno sconto del 18% che ti farà risparmiare ben 70€ sul prezzo iniziale!

Tutta un'altra TV, Smart e 4K!

Si tratta di una Smart TV molto versatile, con uno schermo da 43" QLED UHD 4K Smart, risoluzione 3840x2160. Il suo design è elegante, slim, con cornici più sottili e con una porzione di schermo più estesa.

Per le caratteristiche intelligenti si avvale di Smart VIDAA U6 con controlli vocali abilitati, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. Questa Smart TV Hisense 4K da 43" è il giusto passo per portare la tua esperienza visiva a un altro livello, a un prezzo esageratamente basso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.