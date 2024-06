Grande offerta da Norton per antivirus e VPN insieme

Sembra quasi di essere a Natale con questa grande offerta lanciata da Norton. Non parliamo del solito pacchetto antivirus, ma di una protezione completa che include anche una VPN premium. Norton 360 è qui per salvarci dalle minacce informatiche (ormai più aggressive e subdole che mai) a prezzi che nemmeno un caffè al bar. Quanto costerà? Solo 2,50 euro al mese per il primo anno. Se non ti convince, hai 60 giorni per chiedere il rimborso. Una proposta da non perdere, vero?

Grande offerta Norton: VPN e antivirus a meno di un caffè

La promo Norton di questi giorni prevede, tra i tanti vantaggi, la protezione completa per tutta la famiglia e per tutti i tuoi dispositivi. Con Norton 360, hai la certezza di essere al sicuro dalle minacce informatiche, vecchie e nuove, a partire da soli 2,50 euro al mese per il primo anno. In più, ti regala un password manager avanzato e un firewall intelligente per PC e Mac. Come se non bastasse, c'è anche il backup nel cloud per il tuo PC Windows.

Senza dimenticare il servizio Secure VPN, che ti permette di navigare in completa privacy. Ti ricordiamo nuovamente la garanzia soddisfatti o rimborsati di 60 giorni.

Vivere senza Norton 360 nel 2024 è come scegliere di camminare a piedi nudi su una distesa di chiodi arrugginiti. Ricordati che la sicurezza è sacra, e con questa grande offerta a portata di mano, puoi proteggerti senza dover aprire il tuo salvadanaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.