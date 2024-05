GPT-4 può far guadagnare di più dagli investimenti finanziari

L’intelligenza artificiale può essere un valido aiuto per gli investimenti. A rivelarlo è un recente studio pubblicato liberamente sulla rivista SSRN. Secondo quanto riportato, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con ampie finestre di contesto, come GPT-4 e Claude 3, possono eseguire analisi di bilancio di successo per aiutare a determinare la direzione dei guadagni futuri. Lo studio ha rilevato che l’AI ha mostrato “un vantaggio relativo rispetto agli analisti umani in situazioni in cui quest’ultimi tendono ad avere difficoltà”. I ricercatori hanno scoperto che i LLM erano in grado di eseguire altrettanto bene modelli di apprendimento automatico all’avanguardia addestrati per leggere i rendiconti finanziari. Inoltre, i LLM potevano fare previsioni che producevano un indice di Sharpe più elevato rispetto al rendimento di un investimento con il suo rischio. Maggiore è l’indice di Sharpe, meglio è.

GPT-4: l’AI potrebbe superare gli analisti finanziari umani

I ricercatori hanno scoperto che GPT-4 e gli altri LLM potrebbero avere un ruolo centrale nel processo decisionale quando si tratta di scelta degli investimenti. È interessante notare che GPT-4 è stato in grado di superare gli analisti umani basandosi solo sui rendiconti finanziari, privi di qualsiasi contesto di cui gli investitori umani sarebbero stati a conoscenza. I ricercatori hanno anche affermato che le previsioni LLM non provengono dalla memoria di addestramento, ma “generano utili spunti narrativi sulle prestazioni future di un’azienda”. Gli investitori interessati a questo lavoro, possono sfruttare un bot ChatGPT disponibile per gli abbonati ChatGPT Plus (con GPT-4). Ciò permetterà loro di inviare rendiconti finanziari e ottenere un'analisi.

Per chiunque sia interessato ad analizzare gratuitamente i rendiconti finanziari, Claude 3 consente di caricare documenti e porre domande sui dati. I ricercatori continuano chiedersi se gli LLM possono sostituire gli investitori umani. Tuttavia, è bene notare che questi strumenti AI possono essere molto utili per gli investitori che non hanno troppa dimestichezza con il mondo della finanza. GPT-4, Claude 3 e altri LLM simili possono infatti essere utili per aiutare gli utenti ad farsi un’idea più chiara di cosa succede con le varie società.