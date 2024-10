Google Wallet per bambini: dal 2025 la nuova funzione sarà attiva

A partire dal 2025, Google introdurrà Google Wallet per bambini, rendendo possibile l'uso di pagamenti contactless per i minori supervisionati tramite l’app Family Link su dispositivi Android. Questa nuova funzionalità, che era già stata sperimentata sui dispositivi indossabili per bambini come Fitbit Ace LTE, permetterà anche ai più piccoli di effettuare transazioni nei negozi tramite tecnologia NFC.

Tuttavia, i ragazzi non potranno utilizzare le carte salvate su Google Wallet per pagamenti online: le transazioni saranno esclusivamente in-store e richiederanno l'autenticazione con PIN, password o riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale).

Google Wallet per bambini supporterà carte regalo e biglietti per eventi, mentre non sarà possibile aggiungere pass privati come documenti di identità o tessere sanitarie al momento del lancio. Una delle principali caratteristiche di sicurezza della funzione è che i genitori dovranno approvare ogni carta di credito o debito aggiunta al dispositivo del figlio.

Gli adulti avranno controllo sui pagamenti dei minori

Questo permette agli adulti di mantenere il controllo sui pagamenti dei minori: ogni carta già utilizzata dai genitori potrà essere aggiunta al Wallet del bambino, e sarà sempre possibile monitorare le spese, rimuovere carte o bloccare l’uso di specifici pass attraverso l’app Family Link.

L'infrastruttura per il supporto ai pagamenti contactless per minori era già stata in parte sviluppata da Google con il lancio dell'orologio smart per bambini basato su Wear OS all’inizio di quest’anno. In quel caso, l’opzione tap-to-pay su dispositivi come il Fitbit Ace LTE aveva già ricevuto una risposta positiva da parte dei genitori. Con il nuovo Google Wallet per bambini, Google punta a offrire una soluzione pratica e sicura, assicurando il controllo e la supervisione parentale su tutte le transazioni.

Google ha dichiarato: “Sulla scia del successo dei pagamenti contactless su dispositivi come Fitbit Ace LTE, stiamo espandendo questa possibilità per i bambini anche su Google Wallet, con un’esperienza costruita pensando alla sicurezza e al monitoraggio parentale.” Questa nuova funzionalità verrà lanciata gradualmente, iniziando dal prossimo anno in alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti, per poi essere estesa in altre aree a livello globale.