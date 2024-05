Google Veo: genera video e contenuti multimediali direttamente con un testo

Google ha annunciato Veo, un nuovo strumento innovativo in grado di generare video di oltre un minuto partendo da semplici richieste di testo. Questo strumento, che funziona in modo simile a uno strumento text-to-image, ha l'abilità di creare video invece di sole immagini.

Al momento, Veo non è ancora disponibile al pubblico, ma Google sta selezionando un numero limitato di "tester fidati" per provarlo nei Google Labs. Gli interessati possono candidarsi visitando questo sito web e inserendo le proprie credenziali, dati e info per inviare la richiesta.

Google valuterà le richieste e concederà l'accesso ai tester selezionati. Tuttavia, Veo è ancora in fase di sviluppo e necessita di miglioramenti. Nei brevi esempi mostrati, il modello produce video con alcuni difetti, come sfondi instabili e dettagli poco curati.

Google Veo: la feature definitiva per i content creators

Google ha dichiarato l'intenzione di migliorare Veo attraverso il crowdsourcing: più creatori e artisti utilizzano lo strumento, più Veo imparerà e migliorerà le sue capacità di generazione video. Non è chiaro quando Veo sarà disponibile al pubblico. Potrebbe volerci del tempo prima che Google renda lo strumento accessibile a tutti o lo integri nella sua piattaforma di intelligenza artificiale, Gemini.

Nel frattempo, gli utenti interessati possono provare a candidarsi come tester per avere un'anteprima di Veo e contribuire al suo sviluppo. Veo, dunque, rappresenta un nuovo passo avanti nell'ambito della generazione di video automatizzata, e il suo potenziale sarà sicuramente interessante da seguire mentre evolve e migliora nel tempo.

Un potenziale enorme per tutti coloro che lavorano con i video e in particolar modo per i content creators che potrebbero vedere delle enormi possibilità e facilitazioni per quello che è il loro lavoro. Chiaramente sarà necessario acquisire molta dimestichezza con i prompt ma, sicuramente, si tratta di una realtà sempre più concreta.