Google utilizzerà l’AI per stimare l’età di un utente

Google utilizzerà presto l'apprendimento automatico per stimare l'età dei suoi utenti. In un aggiornamento recente, Big G ha affermato che sta testando un modello di apprendimento automatico negli Stati Uniti per aiutare a determinare se qualcuno ha meno di 18 anni, consentendogli di "fornire esperienze più appropriate all'età" sulle sue piattaforme. Il modello di stima dell'età utilizzerà i dati esistenti sugli utenti per determinare la loro età. Ciò include i siti visitati, i video YouTube che guardano e da quanto tempo hanno un account. Quando l’AI capisce che un utente potrebbe avere meno di 18 anni, Google gli notificherà di aver modificato alcune impostazioni. Inoltre, offrirà informazioni su come gli utenti possono verificare la loro età con un selfie, una carta di credito o un documento d'identità governativo.

Google: piattaforma permetterà di rimuovere contenuti espliciti dalla ricerca

Google applicherà le sue funzionalità di sicurezza agli account di minorenni, incluso il filtro SafeSearch che aiuta a rimuovere contenuti espliciti dai risultati di ricerca. Big G limiterà inoltre i contenuti su YouTube che potrebbero non essere appropriati per gli utenti di età inferiore ai 18 anni. L’azienda prevede di portare la sua tecnologia di stima dell'età in "più paesi in futuro". Il cambiamento probabilmente arriva in risposta alla crescente attenzione che circonda la sicurezza dei bambini online negli Stati Uniti. Oltre al Kids Online Safety Act (KOSA) e al COPPA 2.0, i giganti della tecnologia stanno lottando con il Kids Off Social Media Act (KOSMA), che mira a impedire ai bambini di età inferiore ai 13 anni di accedere ai social media.

Oltre a Google, anche Meta ha anche iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale per cercare "segnali" che un utente potrebbe avere meno di 18 anni. La prossima settimana, Google consentirà ai genitori di limitare le chiamate e le notifiche dei messaggi sul telefono e sul tablet dei propri figli durante la scuola. Ciò era stato annunciato per la prima volta l'anno scorso. A partire dal mese prossimo, i genitori potranno aggiungere contatti al telefono dei propri figli tramite l'app Family Link, limitando le chiamate telefoniche e gli SMS solo a quei numeri. Inoltre, Google afferma che presto consentirà ai genitori di aggiungere e gestire le carte di pagamento nel Google Wallet dei propri figli. L'azienda prevede di dare agli adolescenti accesso alla sua app AIper prendere appunti NotebookLM e al suo strumento educativo di intelligenza artificiale Learn About.