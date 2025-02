Meta: un programma per i minori riconoscere i predatori online

Meta ha recentemente introdotto un nuovo programma educativo progettato per insegnare ai giovani come riconoscere e proteggersi dai pericoli del web, come sextortion e grooming. Questa iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Childhelp, una nota organizzazione no-profit, e offre risorse gratuite per scuole, genitori e altre realtà educative, inclusi piani di lezione, attività interattive e video.

L’obiettivo principale del programma è fornire agli adolescenti gli strumenti necessari per navigare in sicurezza nel mondo digitale, aiutandoli a identificare i segnali di allarme e a sapere come agire per proteggersi da possibili minacce online. Grazie alla collaborazione con esperti di sicurezza online e organizzazioni di riferimento come il National Center for Missing & Exploited Children, il Dipartimento di Homeland Security e Thorn, l'iniziativa è stata progettata per offrire contenuti educativi concreti e affidabili.

Questo progetto rientra nell’ambito dell’impegno di Meta per migliorare la sicurezza degli utenti, in particolare dei più giovani. Negli ultimi anni, l'azienda ha adottato una serie di misure volte a garantire una protezione maggiore per i minorenni che utilizzano le sue piattaforme. Tra queste, si annoverano la limitazione dell'accesso a contenuti inappropriati e iniziative per prevenire fenomeni come lo sextortion, ossia il ricatto sessuale online.

Un momento particolarmente delicato per la sicurezza dei minori online

L'iniziativa di Meta arriva in un momento particolarmente delicato, in cui il dibattito sulle misure di protezione per i minori online è sempre più acceso. Numerosi paesi stanno, infatti, introducendo nuove normative per tutelare i bambini dall’uso scorretto dei social media, mettendo al centro della discussione la necessità di garantire una maggiore sicurezza digitale.

Antigone Davis, responsabile della sicurezza globale di Meta, ha dichiarato: “In Meta, ci impegniamo costantemente per proteggere i giovani che usano le nostre applicazioni. Le nostre misure di protezione saranno ancora più efficaci se i ragazzi si sentiranno sicuri nel riconoscere i pericoli e nel sapere dove cercare aiuto”.

Con questa nuova iniziativa, Meta punta a sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi, offrendo loro un supporto concreto per navigare in sicurezza nel mondo digitale e ridurre i rischi legati a comportamenti predatori online.