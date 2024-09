Google TV: Big G lancia funzionalità dedicate alla smart home

Ad agosto, Google ha annunciato che avrebbe lanciato un nuovo decoder per lo streaming video, Google TV Streamer, che sarà ufficialmente in vendita a 99,99 dollari. Allo stesso tempo, l'azienda sta lanciando nuovi aggiornamenti per il suo sistema operativo Google TV per tutti i dispositivi supportati, inclusi smart TV e altri stick di streaming, dongle e decoder. In un post sul proprio blog, l'azienda ha affermato che l'aggiornamento sarà utile alle persone che hanno altri dispositivi smart home: “con il nuovo pannello home su Google TV, puoi controllare tutti i tuoi dispositivi smart home compatibili, tra cui luci, termostati e telecamere, senza alzarti dal divano. Le nuove notifiche del campanello ti consentono anche di vedere chi c'è alla porta senza mettere in pausa quello che stai guardando. E se non riesci a trovare il telecomando, puoi controllare i tuoi dispositivi usando la tua voce e Google Assistant”.

Google TV: le altre funzionalità introdotte da Big G

Google TV sta anche aggiungendo funzionalità di intelligenza artificiale generativa dal suo modello Gemini. Gli utenti potranno vedere panoramiche dei principali programmi TV e film con riassunti creati con Gemini, insieme alle recensioni del pubblico. I programmi TV avranno anche ripartizioni stagionali. Gli appassionati di sport potranno vedere una nuova pagina nella scheda “Per te” di Google TV. Questa non solo mostrerà le prossime partite in diretta, ma anche un modo per controllare i momenti salienti delle partite precedenti tramite YouTube, insieme a consigli e commenti.

L’azienda di Mountain View ha anche introdotto un nuovo screensaver Ambient che non solo mostrerà le immagini personali tramite Google Foto, ma genererà anche nuove immagini screensaver tramite prompt di testo AI che si digitano. Infine, Google ha confermato i precedenti report secondo cui sta aggiornando la sua funzionalità di canali TV gratuiti con un nuovo nome, Freeplay. Oltre a un'interfaccia utente aggiornata per la sua guida ai canali, Freeplay ora ha 150 canali di contenuti 24/7.